Debat a ERC
Junqueras no acudirà a l’acte de Rufián sobre el futur de les esquerres per "temes d’agenda"
El líder d’ERC manté el rebuig al front d’esquerres però evita polemitzar amb Rufián: "Som molt amics"
Quim Bertomeu
Setmana important per mesurar en quin punt es troben les relacions entre ERC i el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián. El diputat al Congrés celebrarà un acte dijous a Barcelona on tornarà a defensar la col·laboració dels partits a l’esquerra del PSOE, una idea que el seu propi partit rebutja amb vehemència, començant pel líder, Oriol Junqueras. Precisament, aquest dimarts, Junqueras ha anunciat que no té intenció d’acudir a l’esdeveniment, que es farà a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). "No [hi aniré] perquè hi ha temes d’agenda que ens porten a altres llocs", ha dit en una entrevista a RNE.
La insistència de Rufián en aquesta col·laboració de les esquerres ha acabat per incomodar ERC i ha derivat en un empat infinit: el diputat a Madrid insisteix sempre que pot en aquesta estratègia, mentre que el partit la rebutja sistemàticament. Junqueras ho ha tornat a fer aquest dimarts, argumentant que "els partits espanyols" s’han d’organitzar "com creguin oportú", però que ERC no ha de participar en una operació d’aquestes característiques. "No tenim cap intenció de dir als altres com s’han de presentar a les eleccions i, de la mateixa manera, crec que ningú caurà en la temptació de dir-nos a nosaltres com s’ha de defensar el nostre país", ha dit.
Junqueras ha defensat que ERC, tota sola, ja és un instrument per representar "les aspiracions més nobles i més útils del progressisme", per la qual cosa descarta qualsevol possibilitat de formar candidatures conjuntes amb altres partits d’esquerres. A més, ha recordat que altres formacions interpel·lades per Rufián, com EH Bildu a Euskadi i el BNG a Galícia, ja han descartat participar en aquesta operació, per la qual cosa considera que no té sentit que ERC sí que ho faci.
Ens hem acompanyat en moltes aventures conjuntes
El xoc permanent entre Junqueras i Rufián ha obert un interrogant sobre el futur del segon al partit. ¿Pot continuar liderant ERC al Congrés si discrepa obertament de la seva estratègia? Per ara, la direcció d’ERC sempre ha intentat relativitzar aquest debat i fins i tot ha manifestat que no hi ha cap problema que continuï sent portaveu a Madrid tant ara com en el futur. Aquest dimarts Junqueras ha evitat polemitzar amb Rufián i ha assegurat que són "molt amics". "Ens hem acompanyat en moltes aventures conjuntes", ha reblat.
Tanmateix, és impossible no ressuscitar el debat sobre el futur de Rufián cada vegada que el diputat discrepa obertament del seu partit. Recentment, en un altre acte a Barcelona, va arribar a dir que defensaria els seus postulats fins i tot si això li costava "el càrrec". En aquestes circumstàncies, l’acte de dijous a la UPF tornarà a posar a prova les relacions entre el diputat i el seu partit. Seran un termòmetre, de nou, de fins a quin punt es pot tensar la corda entre el portaveu republicà i la direcció de Junqueras.
Després del pacte a Andalusia
Rufián celebrarà l’acte de dijous al costat de l’exministra, dirigent de Podemos i eurodiputada, Irene Montero. Serà la primera vegada que abordi el futur de les esquerres després del pacte que han assolit IU, Sumar i Podemos per concórrer de manera conjunta a les eleccions andaluses del maig sota la marca 'Por Andalucía'. Un acord que Rufián va celebrar amb un "bravo!".
Aquest pacte a Andalusia marca el camí a seguir, segons Rufián, ja que considera que evitarà la dispersió del vot dels partits a l’esquerra del PSOE —encara que 'Adelante Andalucía' no s’hi hagi sumat— i permetrà maximitzar els suports. Tanmateix, la qüestió que tornarà a planar l’ambient aquest dijous serà la mateixa: Rufián defensa una fórmula que el seu partit no està disposat a seguir.
