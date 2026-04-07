El Govern i ERC negocien els pressupostos amb grups temàtics
Els republicans accedeixen a abordar a què es dediquen partides concretes, i esperen que Illa mogui fitxa en matèria de sobirania
Sara González
Hi va haver reunió just abans de Setmana Santa i n’hi haurà després de menjar-se la mona de Pasqua. Tot i que encara tenen mesos per davant, el Govern i ERC ja han començat a donar forma a aquesta mena de segona oportunitat que s’han donat per mirar d’arribar a un acord de pressupostos. Els grups de treball temàtics que s’han posat en marxa en les últimes dues setmanes estan concebuts per avançar en la negociació, cosa que suposa entrar per primera vegada en les condicions que posen els republicans vinculades a partides concretes, mentre aborden les concessions en matèria de sobirania incloses en el pacte d’investidura i que continuen reclamant una vegada ha embarrancat la recaptació de l’IRPF.
Perquè res es torci, l’estratègia que pretén seguir el president Salvador Illa és que les converses es duguin a terme en un pla discret mentre dona un impuls a carpetes "neuràlgiques" del mandat, com habitatge, seguretat, Rodalies i educació. "El president està centrat a governar i els pressupostos estan en mans dels equips negociadors", asseguren fonts de Presidència per resumir com es pretén donar presència a l’acció governamental procurant que transcorri en paral·lel als comptes.
Els republicans admeten que des que el Govern va acceptar retirar els comptes per donar-se més temps van assumir que es construiria un nou marc per explorar el pacte. "Tenim el compromís de negociar conjuntament els pressupostos i els acords d’investidura", expliquen fonts del partit d’Oriol Junqueras.
Per això s’han creat aquests grups específics per abordar temes com vivenda o infraestructures que ja es van reunir per coordinar-se la setmana passada i als quals, a més dels negociadors habituals de les dues parts, s’han incorporat persones de perfil tècnic per parlar de xifres i propostes concretes. En tot cas, ERC deixa clar que el fet d’entrar en matèria pressupostària no suposa que renunciï ni a la recaptació de l’IRPF ni a altres fites a les quals es va comprometre el PSC. El Govern ha reclamat en diverses ocasions als republicans que desvinculin els avanços en autogovern del debat dels comptes, però des de la seu del carrer de Calàbria responen que tot i que defensen que els pressupostos són "importants per al Govern i per a Catalunya", són "secundaris" perquè per a ells la legislatura "té sentit si es fan passos en sobirania".
De fet, en el pols previ a donar-se una pròrroga per a l’acord, ERC s’havia negat a entrar a parlar de xifres i propostes concretes fins que no s’encarrilarés la recaptació de l’IRPF. Ara, accedeixen a abordar-ho tot alhora, però donant per descomptat que és l’Executiu el que ha de fer una oferta.
Els Comuns
El Govern també reprendrà les reunions amb els Comuns per renegociar el seu acord, ja que el grup de Jéssica Albiach ja ha deixat clar que si hi ha més temps ells també volen actualitzar les seves demandes. De fet, van amenaçar en una entrevista a l’agència ACN amb no donar el seu sí si Salut no frena el pla d’incentius als CAP perquè escurcin les baixes mèdiques, una cosa que van pactar al febrer i, diuen, no s’està complint.
