Guerra a l’Orient Pròxim
L’Iran crida a formar cadenes humanes en centrals elèctriques davant la imminència dels atacs dels EUA
El president nord-americà, Donald Trump, ha amenaçat de destruir "tots els ponts i totes les instal·lacions elèctriques" durant la matinada d’aquest dimecres, si Teheran no obre l’estret d’Ormuz
Adrià Rocha Cutiller
A la vigília del venciment de l’ultimàtum del president nord-americà, Donald Trump, l’Iran ha cridat aquest dimarts els seus joves perquè formin cadenes humanes durant la tarda i la nit a les centrals elèctriques del país persa, en previsió dels atacs a gran escala que han de produir-se durant la nit d’aquest dimarts a dimecres.
Trump, aquest dilluns, va amenaçar de "destruir tot el país en una sola nit, i aquesta nit pot ser la de demà" en cas que l’Iran no accepti arribar a un acord que serveixi per obrir l’estret d’Ormuz, tancat parcialment des de l’inici de la guerra.
"Cridem tothom a ajuntar-se de la mà: atacar la infraestructura pública és un crim de guerra", ha dit aquest dimarts el viceministre iranià d’Esports, Alireza Rahimí, que ha cridat els seus ciutadans a posar-se davant dels possibles bombardejos dels EUA i Israel.
Crim de guerra
"Si no hi ha un acord, tot pont a l’Iran serà destruït a partir de la mitjanit de dimarts (les 05.00 de la matinada, hora europea continental). Tota estació elèctrica estarà cremant, explotant. No podran tornar a funcionar mai més", va declarar Trump aquest dilluns. Atacar instal·lacions civils expressament és catalogat com un crim de guerra, segons la Convenció de Ginebra.
L’arribada de la data límit assenyalada pel multimilionari nord-americà ha fet escalar enormement les tensions a la regió, i no només a l’Iran: la República Islàmica ha amenaçat en les últimes hores que qualsevol atac contra les seves centrals elèctriques serà respost amb atacs als mateixos llocs als països del Golf, ja castigats enormement durant aquest mes i una setmana de conflicte a l’Orient Pròxim.
Però n’hi ha més: Israel, aquest dimarts, ha fet un comunicat —a l’estil dels que fa mesos que difon per a Gaza o el Líban— en què reclama als ciutadans iranians que no facin servir cap tren, ni siguin a prop de línies ferroviàries. "Eviteu viatjar en tren a partir d’ara", ha declarat, en farsi, el compte de xarxes socials de l’Exèrcit israelià, donant a entendre que Israel té com a objectiu qualsevol punt ferroviari dins del territori persa.
"No hi ha cap justificació per atacar civils. La llei humanitària internacional estipula explícitament que atacar civils indefensos és un crim de guerra", ha dit en un comunicat la Mitja Lluna Roja iraniana, que ha informat de 15 civils morts en atacs israelians i dels EUA durant la matinada d’aquest dimarts.
Un acord... ¿impossible?
L’hora límit s’acosta i, tot i que les esperances són poques, el Pakistan, Turquia i Egipte —països que fa setmanes que intercanvien missatges entre Washington i Teheran— intenten aconseguir un alto el foc in extremis que eviti l’escalada del conflicte, que no només amenaça la regió sinó tota l’economia global.
Fins ara, però, l’Iran ha rebutjat del tot qualsevol alto el foc temporal que no doni garanties a la República Islàmica de no ser atacada de nou. La República Islàmica, a més, pretén mantenir el control de l’estret d’Ormuz, parcialment bloquejat pel país persa, que amenaça qualsevol vaixell de càrrega que intenti travessar-lo si prèviament no paga una taxa a l’Iran.
"La feina positiva i productiva del Pakistan per aturar la guerra està arribant a un moment crític i molt sensible. Estigueu atents a més novetats", ha dit a les xarxes socials aquest dimarts Reza Amirí Moghadam, ambaixador iranià a Islamabad.
