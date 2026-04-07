Israel assassina el cap d’intel·ligència del règim iranià
La població israeliana mira de recuperar-se dels impactes de míssils de Teheran
Andrea López-Tomàs
La cúpula del règim dels aiatol·làs continua minvant. Aquest dilluns Israel ha assassinat Majid Jademi, cap d'intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran. Així ho han confirmat tant Teheran com Tel Aviv. "Els líders iranians viuen amb la sensació d'estar en el punt de mira; continuarem donant-los caça un per un", ha declarat Israel Katz, ministre de Defensa israelià, considerant Khademi "un dels tres alts caps de l'organització". Al seu torn, la població israeliana mira de recuperar-se dels impactes de míssils iranians al seu territori. Almenys quatre persones han mort en un atac a Haifa.
Katz ha acusat la Guàrdia revolucionària d'"estar disparant contra civils". "Nosaltres estem eliminant els líders dels terroristes", ha dit. De moment, no es coneixen gaires detalls de l'assassinat de Jademi. Aquest general de brigada va substituir el seu predecessor Mohammad Kazemi fa menys d'un any després que aquest morís juntament amb altres oficials de la Guàrdia revolucionària en atacs aeris israelians el 15 de juny durant la guerra dels 12 dies entre l'Iran i Israel. El Jademi tenia un doctorat en Seguretat Nacional i un doctorat en Ciències de la Defensa Estratègica, que li van valer posicions destacades al Ministeri de Defensa i de les Forces Armades.
"Erosió i col·lapse"
A més, Tel Aviv afirma haver danyat "greument" les indústries siderúrgica i petroquímica de l'Iran amb els atacs d'aquest cap de setmana. "Continuarem destruint la infraestructura nacional iraniana i provocant l'erosió i el col·lapse del règim terrorista, així com la seva capacitat per promoure el terror i atacar l'Estat d'Israel", ha denunciat Katz. Segons el ministre de Defensa, els caces israelians han atacat aquest dilluns la planta petroquímica més gran de l'Iran, a Asaluyeh, deixant fora de servei instal·lacions claus del sector energètic iranià. Aquesta planta representa "aproximadament el 50% de la producció petroquímica iraniana" i, sumat a l'atac contra una altra instal·lació la setmana passada, al voltant del 85% de les exportacions petroquímiques del país han quedat "inhabilitades". "Això representa un dur cop econòmic per al règim iranià, amb pèrdues de desenes de milers de milions de dòlars", ha conclòs Katz. Teheran ha tornat a amenaçar que si ataquen objectius civils, cosa que suposa un crim de guerra d'acord al dret internacional, hi haurà una resposta "molt més devastadora". El règim dels aiatol·làs respondrà "de la mateixa forma" a qualsevol atac contra la seva infraestructura. El líder suprem iranià, l'aiatol·là Mojtaba Jameneí, ha afirmat que "els assassinats i crims" no pertorbaran les Forces Armades iranianes. Un comunicat de l'Exèrcit israelià d'aquest dilluns ha anunciat l'assassinat en un atac aeri a Teheran el dia anterior d'Asghar Bagheri, comandant de la Unitat d'Operacions Especials de la Força Quds de l'Iran.
Una dotzena de ciutats iranianes han rebut impactes dels avions de guerra israelians i nord-americans. En les últimes hores, almenys 34 persones han mort com a resultat dels atacs. Entre elles, hi ha set nens, inclòs un nadó. També a Israel, hi ha hagut víctimes mortals. Al migdia, s'han recuperat els quatre cossos d'entre la runa d'un edifici residencial a la ciutat del nord de Haifa. Els cadàvers pertanyen a una parella de 68 i 73 anys, el seu fill de 42 i la seva dona de 25, segons han informat els equips de recerca i rescat operant al lloc. Tots eren a la planta baixa quan els tres pisos superiors han col·lapsat sobre ells. Les primeres investigacions mostren que l'ogiva del míssil balístic, que contenia centenars de quilograms de material explosiu, no va explotar a l'impactar aquesta matinada de dilluns. No obstant, l'energia cinètica de l'impacte va provocar l'ensorrament de diversos pisos de l'edifici residencial.
Al Líban, els mitjans van informar de dotzenes de víctimes mortals durant el matí de Pasqua a causa dels atacs israelians que van arribar fins a barris cristians.
