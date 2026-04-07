Entrevista | Joan Ridao Professor de Dret Constitucional i lletrat del Parlament
Joan Ridao: "El PSOE i el PP no tenen voluntat política per regular els ‘lobbies’"
El jurista i polític publica ‘El caso Sloane. Una lobby story’, un ‘thriller’ que, a partir d’una trama al Capitoli, analitza el paper dels grups de pressió als EUA
Gisela Boada
Joan Ridao (Rubí, 1967) és professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i lletrat del Parlament. Actualment dirigeix l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) i atresora una llarga experiència com a diputat de la Cambra catalana i del Congrés. Recentment ha publicat El caso Sloane. Una ‘lobby story’, un thriller polític que, a partir d’una trama al Capitoli, analitza el paper dels lobbies als EUA com a via per entendre el sistema i els seus mecanismes d’influència.
¿Què és un ‘lobby’ i què fa?
Un lobby desplega una activitat d’influència o exerceix pressió per operar canvis en les polítiques públiques o en les normes, tant les que adopta el Govern com les lleis que aproven els parlaments. Un element important és la nota de professionalisme, perquè és una activitat formal i reglada. No només hi intervenen corporacions o grups amb interessos, sinó també despatxos i experts en public affairs, és a dir, gent que actua com a mitjancera i exerceix aquesta influència per compte d’altres.
Vostè també parla del "‘lobbisme’ informal».
Sí. De fet, a Espanya funciona molt, sobretot quan hi ha molt potencial econòmic. Per exemple, les empreses de l’Ibex acudeixen directament a dialogar amb els poders públics. Per això aquí faltaria, hi insisteixo, aquesta nota de professionalisme. Una cosa és fer lobby i una altra cosa és ser lobbista, que és el professional que es dedica a això. Després cal entendre que no és el mateix el lobbisme als EUA o en el món anglosaxó que a Europa.
Als EUA el ‘lobby’ està molt regulat. ¿Això fa el sistema més transparent?
Als EUA el món del lobby està vinculat a un sistema polític molt diferent del nostre, en el qual hi ha eleccions amb molta més freqüència que aquí. Per exemple, al novembre es renoven gairebé 376 representants i dos terços del Senat, és a dir, el país està permanentment en campanya electoral. A més, tot i que hi ha alguns límits, no existeixen els que hi ha a Europa sobre el finançament dels partits, de manera que el lobby està molt vinculat a les campanyes electorals.
¿Per què aquest model seria difícil de traslladar a Espanya?
Perquè la llei de patrimoni del 2003 prohibeix donacions a les administracions públiques i la llei de finançament de partits impedeix a les empreses donar i limita les aportacions de particulars. Per tant, el lobbisme aquí s’ha d’entendre d’una altra manera. Tenim elements similars, com el registre obligatori, però els incentius són diferents. Aquí es tracta més de facilitar el contacte amb els decisors públics, l’accés a institucions o la participació en activitats, tot i que això no sempre incentiva que les empreses es registrin i afavoreix que existeixin lobbies al marge de la regulació, el lobbisme informal.
Espanya no ha regulat la seva activitat, però Catalunya sí, el 2014.
El cas espanyol és especialment dolorós perquè ja en la Transició, amb Manuel Fraga, es va intentar regular els lobbies a la Constitució. Després hi ha hagut iniciatives, fins i tot projectes de llei, però la d’integritat pública, que regula moltes qüestions com la transparència o els alertadors, està encallada al Congrés. No hi ha una llei estatal malgrat que el Greco (Grup d’Estats contra la Corrupció) ho ha demanat insistentment.
¿Per què costa tant?
No sembla que hi hagi voluntat política. El PP ho bloqueja i el PSOE arrossega els peus, sembla que té un interès molt relatiu que vegi la llum. De fet, està bloquejada pels partits majoritaris mitjançant pròrrogues constants que impedeixen que avanci la tramitació, i tot apunta que no es desbloquejarà aquesta legislatura. I és una llàstima, perquè no només respon a compromisos interns, sinó també a directrius de la Unió Europea i del Consell d’Europa, que fa temps que insisteixen en la necessitat de regular-ho. Catalunya va ser pionera el 2014, però altres autonomies han avançat amb sistemes més moderns, com Astúries.
¿Per què són més moderns?
La seva regulació és més precisa i, sobretot, incorpora el que es diu l’empremta normativa. És a dir, no n’hi ha prou amb saber que hi ha hagut reunions, sinó que s’ha de veure quin impacte han tingut.
Vostè, com a lletrat del Parlament, va elaborar un informe en el qual recomanava incorporar aquestes millores al reglament de la Cambra i en el seu codi de conducta, que ja preveu l’obligació de fer públiques les reunions amb ‘lobbies’.
S’ha de posar en valor que Catalunya va ser pionera en aquest tema. La llei 19/2014 ja va incorporar una regulació explícita sobre els grups de pressió, a diferència de l’Estat, que el 2013 la va ometre. S’han fet coses positives, però hi ha aspectes per millorar, com l’àmbit subjectiu, el sistema d’incentius i, sobretot, la cobertura normativa. El codi ètic del Parlament, perquè es compleixi, ha de tenir rang legal i incorporar-se al reglament. En aquesta línia anava l’informe, i em consta que hi ha iniciatives en marxa.
Vostè va ser durant un temps diputat al Parlament i al Congrés. ¿Va viure aquest contacte amb el ‘lobbisme’?
Des de la meva experiència al Congrés, sobretot en l’etapa de la crisi financera, la pressió del món econòmic i de les entitats financeres era molt gran. A més, a Madrid, per aquest buit normatiu, hi ha un lobbisme informal molt important, on grans empreses tenen accés directe als despatxos. I això es nota especialment quan es tradueix en normes. He vist com determinades entitats financeres impulsaven canvis legals favorables als seus productes.
