Artemis IICaramelles de SúriaEpidèmia d'alopèciaRescats de Setmana SantaRosalíaLa Molina
Junts es marca recuperar l’espai convergent

La formació vol aïllar tant com pugui el partit liderat per Sílvia Orriols

El líder de Junts, Jordi Martí, i Josep Rius (dreta), al Parlament. | JORDI COTRINA

Carlota Camps

Barcelona

Barcelona sempre acapara la major part de l’atenció mediàtica, però la partida de les eleccions municipals es juga més enllà de la plaça de Sant Jaume. Una de les ciutats clau en els comicis del 2027, i que pot actuar com a termòmetre de la resta de Catalunya, és Manresa. El 2023, ERC va obtenir un escó més que Junts i va aconseguir l’alcaldia després d’un pacte amb el PSC i Impulsem Manresa, candidatura hereva del PDeCAT. Amb aquest record i anticipant l’entrada d’Aliança Catalana al consistori, els partits amb representació a la capital del Bages han començat a moure’s.

Junts ha arribat ja a un acord amb Avenç Nacionalista, la plataforma liderada per Sergi Perramon, exlíder de Front Nacional i antic militant de Convergència. També està buscant un pacte amb la formació nascuda en l’òrbita del PDeCAT. Justament, Aliança va mirar de fitxar Perramon com a cap de llista a Manresa, prometent-li també ser el número u del partit en les pròximes eleccions al Parlament per la circumscripció de Barcelona –Orriols es presenta a la de Girona–. Oferta que aquest va rebutjar.

El cas de Manresa és només un exemple, però la mateixa seqüència de fets ha passat en altres punts de Catalunya. L’estratègia dels postconvergent a gran escala és reunificar l’espai convergent i mirar d’aïllar tant com puguin el partit liderat per Sílvia Orriols de l’equació. La formació nascuda a Ripoll, que busca expandir-se pel territori, ha intentat fitxar diversos líders municipals de Junts, alguns alcaldes coneguts de ciutats mitjanes, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. De moment, no obstant, només ha aconseguit captar el número dos dels postconvergents a Amposta, Èric Esteban. Fonts de Junts asseguren no estar gens preocupats per aquest intent de captació d’Orriols i remarquen que, el de la capital del Montsià, és un cas puntual. Explica que el regidor tenia discrepàncies amb l’executiva local i que ja sabia que no repetiria amb els postconvergents. Hi ha altres fitxatges menys cridaners d’Aliança en pobles més petits, també de regidors o exregidors d’ERC, però ara per ara la formació no ha aconseguit l’opa generalitzada que buscava.

El precedent del 2023

El que sí que va prosperant són les aliances de Junts amb formacions de l’antic espai convergent. Ja va ser així el 2023, quan el fitxatge de Xavier Trias a Barcelona va propiciar un retrobament del món postconvergent que fins aleshores s’havia mantingut al marge del partit de Carles Puigdemont quan aquest va estripar el carnet del PDeCAT. Els més destacats van ser els acords de col·laboració amb alcaldes com Marc Castells a Igualada, que dos anys abans havia competit contra ells amb la llista d’Àngels Chacón al Parlament, o Xavier Fonollosa a Martorell. Pactes que, el 2027, es reeditaran.

L'R4 de Rodalies torna a circular aquest dimarts pel tram de l’accident de Gelida

Traducció al català en temps real amb auriculars: així funciona la nova eina de Google

Què pots fer a La Meva Salut: informes, receptes, cites, vacunes i consultes des del mòbil

Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada

F. Xavier Vila Moreno, conseller de Política Lingüística de la Generalitat: "El nombre de parlants del català creix, però no tant com la població"

Els Hostalets de Pierola rep la subdelegada del Govern espanyol a Barcelona per donar a conèixer el nou arxiu

Santa Margarida de Montbui obre una nova passera que connecta la plaça Finesterre amb el pont de la Palanca

L’Adreçador del 6 d’abril del 2026, per Galdric Sala

