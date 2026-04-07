Junts es marca recuperar l’espai convergent
La formació vol aïllar tant com pugui el partit liderat per Sílvia Orriols
Carlota Camps
Barcelona sempre acapara la major part de l’atenció mediàtica, però la partida de les eleccions municipals es juga més enllà de la plaça de Sant Jaume. Una de les ciutats clau en els comicis del 2027, i que pot actuar com a termòmetre de la resta de Catalunya, és Manresa. El 2023, ERC va obtenir un escó més que Junts i va aconseguir l’alcaldia després d’un pacte amb el PSC i Impulsem Manresa, candidatura hereva del PDeCAT. Amb aquest record i anticipant l’entrada d’Aliança Catalana al consistori, els partits amb representació a la capital del Bages han començat a moure’s.
Junts ha arribat ja a un acord amb Avenç Nacionalista, la plataforma liderada per Sergi Perramon, exlíder de Front Nacional i antic militant de Convergència. També està buscant un pacte amb la formació nascuda en l’òrbita del PDeCAT. Justament, Aliança va mirar de fitxar Perramon com a cap de llista a Manresa, prometent-li també ser el número u del partit en les pròximes eleccions al Parlament per la circumscripció de Barcelona –Orriols es presenta a la de Girona–. Oferta que aquest va rebutjar.
El cas de Manresa és només un exemple, però la mateixa seqüència de fets ha passat en altres punts de Catalunya. L’estratègia dels postconvergent a gran escala és reunificar l’espai convergent i mirar d’aïllar tant com puguin el partit liderat per Sílvia Orriols de l’equació. La formació nascuda a Ripoll, que busca expandir-se pel territori, ha intentat fitxar diversos líders municipals de Junts, alguns alcaldes coneguts de ciutats mitjanes, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. De moment, no obstant, només ha aconseguit captar el número dos dels postconvergents a Amposta, Èric Esteban. Fonts de Junts asseguren no estar gens preocupats per aquest intent de captació d’Orriols i remarquen que, el de la capital del Montsià, és un cas puntual. Explica que el regidor tenia discrepàncies amb l’executiva local i que ja sabia que no repetiria amb els postconvergents. Hi ha altres fitxatges menys cridaners d’Aliança en pobles més petits, també de regidors o exregidors d’ERC, però ara per ara la formació no ha aconseguit l’opa generalitzada que buscava.
El precedent del 2023
El que sí que va prosperant són les aliances de Junts amb formacions de l’antic espai convergent. Ja va ser així el 2023, quan el fitxatge de Xavier Trias a Barcelona va propiciar un retrobament del món postconvergent que fins aleshores s’havia mantingut al marge del partit de Carles Puigdemont quan aquest va estripar el carnet del PDeCAT. Els més destacats van ser els acords de col·laboració amb alcaldes com Marc Castells a Igualada, que dos anys abans havia competit contra ells amb la llista d’Àngels Chacón al Parlament, o Xavier Fonollosa a Martorell. Pactes que, el 2027, es reeditaran.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones