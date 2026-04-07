Les amistats ‘tòxiques’ d’Orbán esquitxen les eleccions d’Hongria
Les filtracions sobre una guerra bruta orquestrada per Moscou sacsegen la campanya del primer ministre d’Hongria, que té els sondejos en contra
Gemma Casadevall
Viktor Orbán mai ha amagat la seva llarga llista d’amistats tòxiques. Al contrari. El primer ministre d’Hongria ha convertit en senyal d’identitat els seus vincles amb Donald Trump, Vladímir Putin, Benjamin Netanyahu o els Patriotes per Europa, l’eurogrup fundat per ell mateix amb la ultradreta de la francesa Marine Le Pen, de l’austríac Herbert Kickl, del neerlandès Geert Wilders i de l’espanyol Santiago Abascal.
El president nord-americà ha expressat el seu anhel que Orbán aconsegueixi la reelecció en els comicis del 12 d’abril. "El vostre èxit és el nostre èxit", li va dir el secretari d’Estat, Marco Rubio, en una visita recent a Budapest, i el vicepresident J. D. Vance té previst viatjar avui a Hongria per mostrar-li també suport.
Al Kremlin se li atribueix una campanya de desinformació per desacreditar el líder opositor, Péter Magyar. Unes converses comprometedores entre el ministre d’Exteriors, Péter Szijjártó, i el seu homòleg rus, Serguei Lavrov, han reflectit aquests dies el servilisme amb què Budapest proporciona a Moscou informació en temps real del que es cou a la UE. S’entra així en el final d’una campanya en què la flor i nata de l’euroescepticisme xenòfob de la Unió Europea (UE) i global ha fet pinya amb Orbán.
El primer ministre hongarès governa amb majoria absoluta des de l’any 2010 i busca un sisè mandat. Els sondejos apunten que, per primera vegada en 16 anys, l’ultranacionalisme hongarès caurà derrotat per Magyar, el candidat de l’opositor partit Tisza. La distància entre tots dos s’ha engrandit i col·loca l’opositor entre 10 i 15 punts per davant d’Orbán. Però hi ha un alt percentatge d’indecisos, un 25%, i la llei electoral hongaresa, remodelada legislatura rere legislatura per Orbán, afavoreix Fidesz. No és un sistema enterament proporcional, sinó que el vot de determinades circumscripcions pot decantar el resultat final. S’estima que Magyar necessitarà almenys cinc punts d’avantatge per guanyar la partida.
Hostilitat envers Kíiv
Orbán ha accentuat una hostilitat envers Ucraïna que entra en l’àmbit personal quan es creua amb Volodímir Zelenski. Hongria manté bloquejats els 90.000 milions d’euros en préstecs promesos per la UE a Kíiv. I s’ha negat a subscriure la declaració de la UE perquè un Tribunal Especial jutgi els crims de guerra de Rússia. Tot això entrava ja en la dinàmica coneguda d’Orbán, l’aliat més poderós de Putin a la UE. A aquest context s’hi han afegit filtracions del portal d’investigació VSquare, entre altres mitjans crítics, que apunten a una guerra bruta no només contra Magyar, sinó contra tota la UE.
Primer va transcendir a través del periodista Szabolcs Panyi la trama orquestrada des del Kremlin per a la difusió massiva de mentides generades per IA contra Magyar. Després van arribar les primeres informacions sobre el ministre d’Exteriors hongarès, Szijjártó, que informa Lavrov del que es cou a la UE. Van saltar ja aleshores en cascada les acusacions a Budapest de deslleialtat de l’alemany Friedrich Merz, el francès Emmanuel Macron i el polonès Donald Tusk. Per arrodonir l’escàndol, van aparèixer àudios eloqüents de Szijjártó en què es posava "al servei" de Lavrov i li garantia el seu suport davant la UE per treure de la llista de sancionats la germana de l’oligarca rus Alixer Usmanov. Segons Budapest, aquestes filtracions són part d’una "campanya des de l’estranger" en contra d’Orbán.
Orbán entra en la setmana final de la cita amb les urnes amb aquest compendi de toxicitats i quan part de la ultradreta europea està començant a marcar distàncies respecte al trumpisme per la guerra contra l’Iran. De sobte es temen danys col·laterals pels estralls de la contesa bèl·lica en les butxaques dels europeus.
El líder ultranacionalista, de 63 anys, s’enfronta a un rival gairebé 20 anys més jove, exmembre de Fidesz i coneixedor de les entranyes del partit d’Orbán. El seu electorat va de l’esquerra a l’ecologisme, liberals i centristes. Els uneix l’ànsia de posar fi a l’era Orbán i el seu rumb de col·lisió contra la UE.
