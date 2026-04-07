La llei de la nova mili alemanya obliga a demanar permís per sortir del país
Els homes de 17 a 45 anys han de sol·licitar autorització per a viatges de més de tres mesos a l’estranger / El nou servei és voluntari
G. C.
Alemanya va implantar el gener passat un servei militar en principi voluntari, tret de situacions d'emergència o falta de personal, la lletra petita del qual inclou una norma que fins ara havia passat inadvertida: tots els homes, de 17 a 45 anys, han de demanar permís si s'absentaran del país per més de tres mesos, sigui per motius d'estudis, laborals o de qualsevol altra índole.
La norma va ser detectada aquests dies festius pel diari 'Frankfurter Rundschau', corroborada per altres mitjans i confirmada per un portaveu del Ministeri de Defensa a la televisió pública alemanya ARD. La font ministerial va mirar de treure ferro a l'assumpte i va explicar que el permís es concedeix de forma automàtica i que el seu propòsit és tenir un registre de quants potencials soldats es troben al país, en cas de ser necessari recórrer-hi. "Hem de saber quantes persones són absents de manera prolongada", va explicar el portaveu.
El servei militar obligatori va quedar en suspens el 2011 després d'un llarg debat nacional. La fórmula implantada ara de mili voluntària respon a l'anomenat 'model suec'. L'objectiu del ministre de Defensa, el socialdemòcrata Boris Pistorius, és ampliar el contingent actual de 186.000 soldats fins als 260.000 efectius i 200.000 reservistes per al 2035. Ofereix incentius com un sou de 2.600 euros mensuals, la possibilitat d'accedir al carnet de conduir gratuïtament i a una capacitació professional a determinats sectors. Contempla l'opció de passar al reclutament obligatori, en cas de no aconseguir-se el nombre suficient de voluntaris o si es produeix una situació d'emergència. Entre gener i febrer s'han presentat uns 16.000 voluntaris, cosa que significa un increment del 20% respecte als d'anys anteriors, segons xifres del ministeri.
Optatiu per a les dones
Des de principis d'any van començar a rebre un formulari de l'Exèrcit tots els joves nascuts el 2008, on se'ls pregunta si estan interessats a prestar aquest servei militar. Els homes estan obligats a respondre i han de sotmetre's a més a una revisió mèdica mentre que per a les dones és optatiu. En virtut de les seves respostes i aptituds són avaluats i reben la invitació a ingressar en les forces armades.
Això de demanar permís per sortir del país més de tres mesos és una norma heretada de temps de la Guerra Freda que mai va tenir més rellevància, va explicar el portaveu.
