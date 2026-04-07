Netanyahu aprofita l’atenció centrada a l’Iran per ocupar més territori a Gaza
Mentre el silenci asfixia els gazians, Tel-Aviv canvia la realitat sobre el terreny i instal·la 32 llocs d’avançada i 16 quilòmetres de barrera terrestre a la Línia Groga
Andrea López-Tomàs
Abans de la devastació a l'Iran, hi va haver els erms de Gaza. Abans dels llogarrets arrasats al sud del Líban, desenes de ciutats gazatins van patir el mateix destí. A la Franja de Gaza, el mar de runa no s'ha retirat. Al contrari, continua sacsejant-se, expandint-se. Amb les fronteres tancades i barrades, malgrat ínfimes excepcions, el poble gazatí s'esllangueix en silenci. "Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc a l'octubre, hi ha hagut un esforç actiu perquè Gaza desaparegui dels titulars, dels informes governamentals, de l'agenda de tots, però, des de l'inici de la guerra a l'Iran, aquesta desaparició deliberada ha augmentat exponencialment", declara Mohammad Shehada, analista i escriptor gazatí.
Mentrestant, la realitat sobre el terreny canvia. L'Exèrcit israelià ha establert una nova línia fronterera que no para d'avançar. La Línea Amarilla que divideix el territori de Gaza ocupat per Israel del controlat per Hamàs va néixer per morir, com un límit temporal que havia de desaparèixer amb la retirada de les tropes israelianes. Però els 32 llocs d'avançada i els 16 quilòmetres de barrera terrestre recentment instal·lats indiquen que la Línia Groga existeix per quedar-se. A aquest projecte d'enginyeria, s'hi suma que Israel ha matat més de 220 gazatins als voltants. "La Línea Amarilla és elàstica, s'expandeix d'un dia per l'altre, mentre els soldats consoliden la seva presència allà amb llocs militars permanents", diu Shehada a EL PERIÓDICO.
L'esclat de la guerra israeliano-nord-americana contra l'Iran va sacsejar el silenci que sobrevolava Gaza amb el terrabastall que provoca el brusc tancament d'una porta. L'endemà de l'inici de l'ofensiva conjunta, les autoritats israelianes van decidir tancar el pas fronterer de Rafah a la frontera amb Egipte. Per aquest punt, entrava la insuficient ajuda humanitària que el poble gazatí tan desesperadament necessita. El bloqueig, de nou, va provocar el caos a Gaza. "Vam prendre diverses precaucions: ens vam proveir de farina i aliments bàsics per preparar-nos davant una possible escalada del conflicte", explica Lara Eljamaly, una jove farmacèutica de Ciutat de Gaza, a aquest diari. De moment, l'enclavament palestí no ha sigut objectiu de més violència del de costum.
"Un alto el foc que s'ha violat més de 2.000 vegades és bàsicament un espectacle, una façana, qualsevol cosa menys un alto el foc real", apunta Shehada. Abans de l'Iran, i quatre mesos més tard del compromès, Gaza esperava l'entrada del comitè tecnocràtic que havia de governar l'enclavament. Encara continuen esperant. "En canvi, Israel va utilitzar la confusió de la guerra amb l'Iran per imposar Hamàs un mandat de rendició, com a requisit previ per a qualsevol retirada israeliana", afegeix Shehada.
Israel també ha aprofitat que el món mira cap a l’Iran per reduir "dràsticament el flux d’ajuda humanitària, aliments, aigua, medicines, béns i combustible a Gaza, cosa que representa una disminució d’entre el 75% i el 80%", explica. "També s’ha incrementat la quantitat de bombardejos israelians, així com les tasques de demolició", apunta Shehada.
Ni les morts, ni la gana ni la destrucció gaziana copen titulars. "Aquesta desaparició deliberada de Gaza, la idea que això s’està convertint en la nova normalitat és perillosa perquè radicalitza la població gaziana", constata.
