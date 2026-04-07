Mesures cautelars
El Parlament apel·la a la "autonomia i costum" per recórrer la sentència que l’obliga a penjar la bandera espanyola a la façana
El Parlament estudia recurrir la sentencia del TSJC que le obliga a colgar la bandera española en su fachada
Gisela Boada
El Parlament ha presentat un recurs de reposició davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per demanar que no s’apliquin les mesures cautelars que l’obliguen a penjar la bandera espanyola a la façana. La decisió arriba després que l’entitat Plataforma Ciutadana, liderada per l’exdiputat de Ciutadans José Domingo, interposés la demanda.
El TSJC va estimar parcialment la petició cautelar i va ordenar, mitjançant una notificació adreçada a la Mesa, que la bandera espanyola s’exhibeixi de manera "imminent i permanent". L’escrit va arribar la setmana passada als membres de l’òrgan rector, que ja van acordar llavors recórrer la resolució en considerar que no existeix cap incompliment de la normativa de símbols, tal com sosté el tribunal. Després d’analitzar el cas, els serveis jurídics de la cambra han formalitzat aquesta setmana el recurs.
El Parlament defensa que des del 1981 manté el mateix criteri: penjar les banderes catalana i espanyola a la façana únicament els dies de ple, com a forma d’anunciar a la ciutadania la celebració de la sessió plenària. Es tracta, argumenta, d’una pràctica consolidada i d’un "costum" que no és discriminatori i que va ser ratificat per un acord de la Mesa el 2009, segons comenten fonts parlamentàries. A més, al·lega que Catalunya té "autonomia" per interpretar i aplicar la llei de simbologia, tal com fa des de fa els últims 40 anys.
Davant d’això, la cambra catalana qüestiona que el tribunal basi la seva decisió en una "via de fet" per imposar l’exhibició permanent d’ambdues banderes. Per això, sol·licita que no s’apliquin les mesures cautelars i, en cas que es mantinguin, no descarta presentar un recurs de cassació.
