El PSC s’activa amb BCN consolidada i el dubte de Girona
Els socialistes catalans preveuen presentar més llistes que en els comicis del 2023
Sara González
Pedro Sánchez a la Moncloa, Salvador Illa a la Generalitat i Jaume Collboni a l’Ajuntament de Barcelona. Aquest va ser el triplet anhelat que els socialistes van verbalitzar en les municipals del 2023 i van aconseguir fer-lo realitat. Ara, quan falta només un any per tornar a les urnes, el PSC té entre cella i cella no solament mantenir la supremacia a Catalunya, sinó créixer aprofitant la talaia que comporta governar a tots tres nivells institucionals. Ja s’ha activat per fer-ho i proclamarà els seus alcaldables en tres tandes, la primera el juny que ve. Per primera vegada no està en qüestió que l’alcalde Collboni tornarà a ser candidat, mentre que està per resoldre si la consellera Sílvia Paneque repetirà com a cap de cartell a Girona, l’única capital de província que no està sota la batuta del partit.
El calendari aprovat pel PSC preveu que abans de l’estiu seran ratificats els alcaldables que en aquests moments no governen, sigui perquè són a l’oposició o perquè es presenten per primera vegada, perquè tinguin un marge de prou temps per donar-se a conèixer. Després, al novembre i, finalment, el febrer del 2027 seran proclamats els qui ja estan en governs municipals i els qui són alcaldes. El de Barcelona entrarà en aquest últim torn. "Creiem que la nostra millor campanya és governar. Per això els alcaldes sempre els deixem per al final", expliquen fonts de la direcció del partit.
Aquesta serà la quarta vegada que Collboni és candidat i la primera que es presentarà a les municipals tenint la vara de la capital catalana. És la seva credencial més gran perquè aquest cop ningú en el seu partit plantegi que hagi de ser desbancat, com sí que va passar el 2019 i el 2023, abans que Illa li donés suport. Tot i que no va ser el més votat i va quedar en segona posició, va aconseguir l’alcaldia amb els vots dels Comuns i el PP, càrrec que li ha servit per blindar-se internament i refermar-se a les enquestes.
L’espina clavada
El 2023 al PSC se li va quedar clavada l’espina de Girona, on Paneque va guanyar però la suma independentista de CUP, Junts i ERC li va tallar el pas. L’any següent, i després d’arribar a president, Illa la va consagrar com a consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern. Avui no és clar si tornarà a ser candidata després de convertir-se en peça clau de l’Executiu, amb carpetes tan estratègiques com Rodalies i habitatge.
Mentrestant, el partit treballa per augmentar la xifra de candidatures que va presentar fa tres anys, que va ser 615. "Articulem llistes en què abans no en teníem, així que calculem poder-ne presentar més", asseguren fonts de la cúpula del PSC.
A banda dels resultats, hi ha una preocupació transversal per l’auge de l’extrema dreta. "La millor manera de desarticular-la és ser al carrer escoltant i parlant amb els veïns per adaptar les polítiques a les seves necessitats", asseguren en el partit.
Subscriu-te per seguir llegint
