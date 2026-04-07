El PSOE intenta imputar Cospedali el PP en l’operació Kitchen
La lletrada dels socialistes esgrimeix l’aparició de més àudios que implicarien l’exdirigent popular / Fernández Díaz demana anul·lar el judici per excés de temps sota secret en la instrucció
Ángeles Vázquez
L’advocada Gloria de Pascual, que representa el PSOE en el judici de la Kitchen, que va començar ahir a l’Audiència Nacional, va presentar davant el tribunal un incident de nul·litat la finalitat del qual és "la retracció de les actuacions" en el moment processal oportú per poder imputar l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal i l’empresari Ignacio López del Hierro, o que s’obri "una instrucció suplementària" al considerar que han sorgit "elements probatoris nous", en concret, gravacions de l’excomissari José Manuel Villarejo, que els vinculen amb el cas. Les defenses van reclamar la nul·litat de les actuacions; en el cas de l’exministre Jorge Fernández Díaz, pel temps que la causa va estar sota secret.
Partícip a títol lucratiu
El torn de qüestions prèvies va començar amb la representació del PSOE, que va reclamar a la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, i als magistrats Javier Mariano Ballesteros Martín i Francisca María Ramis Rosselló que es consideri el PP partícip a títol lucratiu del suposat espionatge al seu tresorer Luis Bárcenas perquè aquest no reconegués l’existència d’una caixa B en el partit.
De Pascual va argumentar que els àudios en què basa la petició d’imputació es van incorporar després de la interlocutòria de tancament de la instrucció, fet pel qual ara els esgrimeix davant del tribunal per intentar aconseguir la imputació de Cospedal, malgrat que aquesta pretensió ja es va rebutjar en instrucció. "Els elements probatoris referits no han sigut mai valorats per l’autoritat judicial", va al·legar.
La lletrada va insistir que no va tenir accés a aquests àudios per poder fer el seu escrit d’acusació perquè no van estar a disposició de les parts fins a aquest any. La seva intervenció va ser interrompuda diverses vegades per la presidenta Teresa Palacios, que la va instar a evitar llegir l’escrit que tenia preparat, atesa la prioritat de l’"oralitat" en els judicis i que resulta ben innecessari en el tràmit de qüestions prèvies el detall amb què l’advocada provava de reproduir les dates i contingut dels àudios i altres elements amb què proposava la imputació de Cospedal.
"Els àudios són rellevants i nous. Desconeixem si són dins dels encriptats i mai s’hi ha tingut accés via el jutjat ni s’ha intentat buscar dins de les actuacions", va insistir l’advocada. Hi consta la reunió que Cospedal va mantenir el setembre del 2014 al seu despatx a la seu del PP, amb Villarejo, en què es van tractar temes com la captació del xòfer de Bárcenas, l’acusat Sergio Ríos, a canvi d’un pagament de 2.000 euros al mes.
La presidenta del tribunal no va deixar formular una crítica a la Fiscalia Anticorrupció o a l’Advocacia de l’Estat després que la lletrada qualifiqués de "sorprenent" que no s’investiguessin certs aspectes, pels quals considera que les acusacions "han fet abandonament de funcions" i això ha implicat que al banc dels acusats no s’hi asseguin tots els qui considera que hi haurien de ser.
Després li va tocar a les defenses, i, en concret, Javier Navarro Gonzalo, advocat de Ríos, que va titllar la Fiscalia Anticorrupció de "molt tosca i incisiva". "Com tots els organismes, té defectes, però no li permetré dirigir-s’hi en aquests termes", el va renyar Palacios. El to intervencionista de Palacios es va repetir amb les defenses. "Crec que, de les vegades que hem coincidit, no pot dir que no se li hagi permès parlar", va dir a l’advocat de Villarejo, Antonio García Cabrera. També va avançar un previsible rebuig de la petició d’Antonio Alberca, en representació del qui era cap d’Assumptes Interns Marcelino Martín Blas, perquè s’assegués al seu costat.
Jesús Mandri, lletrat de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, va exposar l’escassetat de competència de l’Audiència Nacional per investigar la connexió de la Kitchen amb la resta del cas Tàndem, en què es van investigar els encàrrecs a l’excomissari José Manuel Villarejo a través del seu entramat empresarial, Cenyt. "Kitchen no és un projecte, no hi va haver un contracte, no hi va haver un pagament d’un preu. No hi va haver absolutament res. No es va haver d’incoar mai una peça separada, perquè no hi va haver mai un encàrrec a Cenyt", va insistir.
L’al·legació principal de la defensa de l’exministre va assenyalar que la causa va tenir "dos anys i set mesos d’instrucció i ha estat en secret durant dos anys i sis mesos", de manera que s’ha de decretar "la nul·litat de totes les interlocutòries".
