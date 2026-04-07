JUDICI KITCHEN
El tribunal rebutja suspendre el judici per investigar Cospedal i incloure el PP com a beneficiari de la Kitchen
Els magistrats defensen que l’Audiència Nacional és la competent per jutjar l’operació parapolicial contra Luis Bárcenas
Tono Calleja Flórez
Els magistrats Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín i Francisca María Ramis Rosselló han rebutjat suspendre el judici del cas Kitchen per investigar l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal com va reclamar aquest dilluns l’acusació popular que exerceix el PSOE. "Si s’ha arxivat per a una persona un procediment, qualsevol reobertura no es fa davant del tribunal enjudiciador, s’insta davant del magistrat instructor, que és el sobirà per acordar o no la reobertura", ha destacat Palacios, que ha explicat que atendre la petició dels socialistes seria "vorejar la decisió de l’instructor", que va arxivar l’acusació contra l’exdirigent del PP. La presidenta del tribunal també ha informat que no s’inclourà el PP com a partícip a títol lucratiu ni com a responsable civil subsidiari, altres de les demandes dels socialistes.
La decisió del tribunal va en el mateix sentit que va reclamar la Fiscalia Anticorrupció, que va demanar que no se suspengués la vista oral per reobrir la causa contra l’exdirigent del PP i l’empresari Ignacio López del Hierro, segons va indicar el fiscal César de Rivas Verdes, que va ressaltar que l’òrgan competent per reobrir la causa és el jutjat d’instrucció.
Fiscalia Anticorrupció
El Ministeri Públic es va oposar a la petició formulada per l’advocada que representa el PSOE en el judici, Gloria de Pascual, al mateix temps que va argumentar que l’òrgan competent per reobrir el procediment contra Cospedal seria el Jutjat Central d’Instrucció que ja va arxivar la causa contra l’exdirigent del PP: "L’òrgan d’enjudiciament no té capacitat per revocar aquesta situació processal".
A més, el Ministeri Fiscal va considerar que el tribunal no tenia competències per considerar el PP, com demanava el PSOE, com a partícip a títol lucratiu de l’espionatge a Luis Bárcenas, ja que l’operació parapolicial encapçalada pel comissari José Manuel Villarejo tractava d’impedir que l’extresorer del PP reconegués l’existència d’una caixa "b" al si del partit.
Competència de l’Audiència Nacional
Així mateix, els magistrats han confirmat que la competència per dur a terme el judici de Kitchen és de l’Audiència Nacional, al mateix temps que han explicat que si s’enviés a l’Audiència Provincial de Madrid es produirien dilacions injustificades: "Fa 13 anys que dura i als primers a qui dol aquest allargament és a aquest tribunal".
D’altra banda, el tribunal ha admès la petició del lletrat de Villarejo, Antonio García Cabrera, perquè declari com a testimoni l’empresari Javier Pérez Dolset, investigat en el cas Zed, i que va ser la persona que va entregar a la Policia diferents arxius d’àudio enregistrats pel comissari jubilat, que han estat admesos com a prova per al judici del cas Kitchen.
