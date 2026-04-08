Bill Gates compareixerà el 10 de juny al Congrés dels EUA en relació amb el cas Epstein
El Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants va sol·licitar el testimoni del fundador de Microsoft per abordar els detalls dels seus vincles amb el difunt delinqüent sexual
EFE
El fundador de Microsoft, Bill Gates, compareixerà el pròxim 10 de juny a la Cambra de Representants del Congrés dels Estats Units en el marc de la investigació sobre el cas del delinqüent sexual Jeffrey Epstein.
Gates respondrà a preguntes del Comitè de Supervisió, que va sol·licitar el seu testimoni a través d’una carta el passat 3 de març, per explicar els detalls de la seva relació amb el difunt Epstein, segons publiquen mitjans nord-americans.
Un portaveu del magnat va assegurar que el fundador de Microsoft "acull amb satisfacció" l’oportunitat de comparèixer davant del comitè. Gates ja es va pronunciar el passat 4 de febrer, després que el Departament de Justícia fes públics tres milions de pàgines addicionals relacionades amb Epstein, i va reconèixer aleshores que va ser "un insensat" en mantenir contacte amb el pederasta difunt.
El multimilionari va negar haver comès cap irregularitat i va assegurar que lamentava "cada minut" que va passar amb Epstein, i va insistir que va ser "una insensatesa" haver passat temps amb l’agressor sexual i que les afirmacions que aquest va fer sobre ell als documents eren "falses".
"Jeffrey s’enviava un correu a si mateix"
El 2013 Epstein s’hauria enviat a si mateix uns correus electrònics en què donava a entendre que Gates estava tenint una aventura extramatrimonial i buscant antibiòtics per tractar-se una malaltia de transmissió sexual i afegir-li aquests medicaments a la seva llavors esposa, Melinda, sense que ella se n’adonés.
Gates va negar totes les acusacions. "Pel que sembla, Jeffrey es va enviar un correu electrònic a si mateix. Aquest correu mai no es va enviar, és fals. Així que no sé què estava pensant. ¿Intentava atacar-me d’alguna manera?", va dir.
El cofundador de Microsoft va declarar aleshores que va conèixer Epstein el 2011 i que van sopar junts en diverses ocasions, però va negar haver visitat la seva illa privada a les Illes Verges.
"L’objectiu sempre va ser que, com que ell coneixia molta gent molt rica, deia que podia aconseguir que donessin diners per a la salut global", va afirmar. "En retrospectiva, va ser un carreró sense sortida, i ho he dit moltes vegades, però ho repeteixo: vaig ser un ingenu en passar temps amb ell".
Les declaracions de Gates es van produir després que la seva exesposa Melinda French Gates digués que el seu exmarit tenia "qüestions per explicar sobre els seus vincles" amb Epstein. Gates haurà de respondre sobre aquest assumpte, entre d’altres, davant dels representants a la Cambra Baixa nord-americana. Davant d’aquest comitè ja han comparegut l’expresident dels Estats Units Bill Clinton i l’exsecretària d’Estat Hillary Clinton, entre altres personalitats.
