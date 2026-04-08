Crim de guerra o retòrica
Si Trump finalment ordena destruir centrals elèctriques i ponts de l’Iran de manera sistemàtica, violaria tant convencions internacionals firmades pels Estats Units com la mateixa llei nord-americana, ja que les construccions civils no poden ser objectiu de guerra, recorda la professora Amparo Alcoceba.
Mario Saavedra
Donald Trump va deixar diumenge passat a la seva xarxa Truth Social un missatge que passarà a la història. "Dimarts serà el Dia de les Centrals Elèctriques, i el Dia dels Ponts, tot junt en un, a l’Iran. ¡¡Mai hi haurà res igual!!! Obriu el puto estret [d’Ormuz], bojos bastards, o viureu a l’infern. ¡Només mireu! Lloat sigui Al·là", va escriure.
En cas de dur-se a terme aquests atacs de forma sistemàtica, s’estarien violant les convencions internacionals sobre la guerra firmades per Washington i la mateixa legislació nord-americana, segons alerten experts en dret internacional. Les construccions civils no poden ser objectiu en una guerra tret que des d’aquestes s’estigui perpetrant un atac en aquell precís moment, i fins i tot en aquest cas amb matisos. És un dels pilars bàsics del dret internacional sobre els conflictes bèl·lics, sustentat en mitja dotzena de textos.
"Els béns de caràcter civil no seran objecte d’atacs ni de represàlies", es llegeix als Convenis de Ginebra, de 1949. "Es prohibeix atacar o bombardejar, per qualsevol mitjà, ciutats, llogarrets, habitatges o edificis que no estiguin defensats", diu el Conveni IV de la Haia, de 1907. Es considera crim de guerra "la destrucció arbitrària de ciutats, pobles o llogarrets o la devastació no justificada per les necessitats militars", segons els Principis de Nuremberg, adoptats per l’ONU a partir de la sentència del Tribunal de Nuremberg després de la Segona Guerra Mundial.
"El bombardeig de centrals elèctriques en el marc d’un conflicte armat constitueix un crim de guerra d’acord amb el dret internacional, en la mesura que suposa una violació greu del dret internacional humanitari", explica Amparo Alcoceba, professora de Dret Internacional de la Universitat Carles III de Madrid.
L’experta apunta que la destrucció d’aquestes infraestructures violaria, en particular, l’article 54 del Protocol I, afegit el 1977 als Convenis de Ginebra de 1949, relatiu a la protecció de les víctimes. S’hi prohibeix expressament "destruir, sostreure o inutilitzar els béns indispensables per a la supervivència de la població civil" i fins i tot que puguin ser objecte de represàlia. "En la mesura que aquestes centrals elèctriques proporcionen, per exemple, aigua potable, calefacció a la població civil, i especialment a hospitals i centres mèdics, s’està trencant aquest article. Ni tan sols seria possible en aquells casos en què l’adversari l’estigui utilitzant per a una acció militar si el resultat previsible sigui deixar tan desproveïda de queviures o d’aigua la població civil que aquesta es vegi reduïda a patir gana o obligada a desplaçar-se".
Els EUA són part dels Convenis de Ginebra de 1949 i del Conveni IV de la Haia de 1907. També va firmar el Protocol el 1977, tot i que no va prestar el seu consentiment a obligar-se per aquest. Per l’experta, això és irrellevant a efectes del dret internacional perquè el contingut d’aquest Protocol "és considerat dret consuetudinari" i, en conseqüència, els EUA estan obligats a complir-lo.
Pel que fa als ponts, l’article 42 del mateix protocol assenyala que "respecte als béns, els objectius militars es limiten a aquells objectes que per la seva naturalesa, ubicació, finalitat o utilització contribueixin eficaçment a l’acció militar".
"No sembla, per tant, que volar deliberadament tots els ponts, tal com ha expressat Trump, respecti el contingut d’aquest article", conclou Alcoceba. "És evident que en els dos casos es produirien danys desproporcionats sobre la població civil".
La mateixa guerra iniciada de manera unilateral i preventiva pels EUA i Israel cau dins del que és il·legal, a la vista del consens internacional vigent fins ara. No hi ha casus belli.
Cent experts i juristes van expressar la seva preocupació en una carta oberta publicada la setmana passada per Just Security. Hi afirmaven que la conducció de la guerra i la retòrica dels responsables nord-americans "plantegen seriosos dubtes sobre possibles violacions del dret internacional humanitari, inclosos potencials crims de guerra". Per als signants, "el mateix atac va constituir una violació clara de la Carta de les Nacions Unides".
Prohibit el pillatge
També està prohibit en la legislació internacional els intents de quedar-se amb els recursos del país atacat, que es consideren pillatge. Trump va llançar una operació de captura del president de facto de Veneçuela, Nicolás Maduro, i a canvi de permetre que el seu número dos es quedés al capdavant del règim, va exigir el control del petroli del país, que exerceix. Amenaça ara de quedar-se amb l’or negre de l’Iran.
Alguns afirmen que les amenaces de Trump no són més que una escalada retòrica per aconseguir un acord amb Teheran. Però el cert és que els EUA ja havien atacat abans objectius civils a l’Iran. Va destruir el pont B1, ubicat a Karaj i un míssil Tomahawk nord-americà també va destruir l’escola de nenes iraniana de Minab, i va matar prop de 200 persones. Trump va dir en una entrevista amb el NYT que no necessita els límits de la legislació internacional de la guerra i que només se sent constret per la seva pròpia moral.
Subscriu-te per seguir llegint
