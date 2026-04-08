Els partits al·leguen "problemes tècnics" per informar dels ‘lobbies’
El PSC, ERC i els Comuns al·leguen "dificultats" del sistema per registrar les seves cites
Gisela Boada
Els grups del Parlament han fet una crida perquè s’"agilitzi el procediment" que permet fer públiques en les agendes les reunions que mantenen els diputats amb els lobbies després que EL PERIÓDICO publiqués que només un de cada tres parlamentaris ha registrat almenys una reunió amb grups d’interès en aquesta legislatura. Tots els partits del Parlament –tret de Vox i Aliança Catalana– han reconegut que "falta transparència" en aquest àmbit.
El PSC, ERC i els Comuns van reclamar un "sistema més operatiu per agendar reunions" i resoldre alguns "problemes tècnics". "Vam trobar dificultats perquè les agendes siguin 100% públiques", va explicar la portaveu republicana, Ester Capella. Per part del PSC, Elena Díaz va demanar "modificacions tècniques" per facilitar el procés. "Cal fer-ho més senzill", s’hi va sumar David Cid, portaveu dels Comuns.
Junts i el PP van evitar valorar l’operativitat del sistema i van fer "autocrítica" perquè tots els grups parlamentaris siguin "més transparents" amb les seves agendes.
