Debat
Qui va i qui no va a l’acte de Rufián i Montero a Barcelona sobre el front d’esquerres?
No hi seran ni Oriol Junqueras ni Elisenda Alamany, però la direcció d’ERC hi enviarà representació
Els Comuns i Podem també hi assistiran, mentre que la CUP es descarta
L’acte de Gabriel Rufián i Irene Montero d’aquest dijous sobre el futur de les esquerres no només tindrà interès pel que hagin de plantejar els dos protagonistes, sinó també pels dirigents polítics que decideixin acudir a l’esdeveniment. Al cap i a la fi, el que busca és interpel·lar tots els partits a l’esquerra del PSOE perquè actuïn de manera coordinada per frenar l’ascens de la dreta i l’extrema dreta en el pròxim cicle electoral.
Es dona per descomptat un ple absolut a l’auditori del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ja que les entrades disponibles (a cost zero, només per controlar l’aforament) es van esgotar en minuts i fins i tot s’ha habilitat una sala contigua per poder seguir les intervencions en línia. Malgrat aquesta expectació, no hi acudiran ni el president d’ERC, Oriol Junqueras, ni la secretària general de la formació, Elisenda Alamany.El primer ha al·legat problemes d’«agenda», però la seva absència és un gest que el partit no comparteix l’aposta de Rufián per aquest front. Junqueras i la cúpula consideren que no és bona idea diluir ERC en un magma d’esquerres en un moment en què, segons diagnostiquen, han de lluir les seves sigles.
No obstant, la direcció d’ERC vol continuar demostrant que les relacions amb Rufián aguanten malgrat les diferències, per la qual cosa hi enviarà una representació. El nom més important serà el del secretari general adjunt, Oriol López. És el número quatre de l’organigrama del partit i un dels col·laboradors més estrets de Junqueras. L’altra representant de la cúpula serà una de les vicesecretàries generals, Laura Pelay. Ningú podrà dir que els representants de la direcció seran de segona fila.
També caldrà estar pendent de si hi acudeixen representants institucionals i companys d’escó. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, es compta amb l’assistència d’Ana Balsera, portaveu adjunta d’ERC al Parlament. És una diputada de Santa Coloma de Gramenet, ciutat on Rufián es va presentar com a alcaldable en les municipals del 2023.
Una altra de les assistències destacades serà la de Joan Tardà, pare polític i amic de Rufián. Aquest exdiputat del Congrés és un dels grans suports del líder d’ERC a Madrid a l’hora de defensar el front d’esquerres. De fet, en una entrevista recent a EL PERIÓDICO, va explicar que ell és partidari que a Catalunya aquesta aliança es formalitzi sota la marca ‘Front d’Esquerres de Catalunya’ i que hi participin partits com ERC, els Comuns i la CUP, així com organitzacions de la societat civil. Tardà hi acudirà al costat de membres d’Àgora Republicana,el corrent intern d’ERC que busca promoure el debat sobre la unitat de les esquerres al si del partit.
Els Comuns i Podem
Més enllà d’ERC, també suscita interès si hi acudiran membres d’altres formacions polítiques, sobretot les que estan cridades a formar part d’aquesta col·laboració de les esquerres. Els Comuns hi enviaran una delegació del partit amb algun membre de la direcció encara per definir. No hi assistirà l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau per un motiu d’agenda, malgrat que ha sigut un dels principals noms que han sortit en defensa del front proposat per Rufián. Tot i que no en siguin protagonistes directes, la formació considera que «té sentit» que hi acudeixin perquè fa anys que insisteixen en la necessitat de consolidar confluències d’esquerres, malgrat que no veuen «recorregut» a la idea de Rufián perquè no té al darrere el suport d’ERC. A més, moderarà l’acte Xavier Domènech, exlíder i un dels fundadors dels Comuns.
L’alcaldable del partit a Barcelona i diputat al Congrés, Gerardo Pisarello, ha sigut un altre dels dirigents que han defensat la necessitat que les esquerres «cooperin» de cara a les municipals a la capital catalana. Són conscients que difícilment aquesta proposta quallarà, però sí que aspiren, almenys, a refer ponts amb Podem.
Precisament, els morats a Catalunya, liderats per la seva coordinadora general, María Pozuelo, sí que s’hi implicaran de ple i assistiran a l’acte. A més, hi assistiran la secretària d’organització, Guayarmina Saavedra; el secretari de municipalisme, Samuel Rodríguez; la secretària de Sanitat, Susana Benlliure; el secretari d’internacional, Diosdado Toledano, i regidors del partit. Podem Catalunya manté la intenció de presentar-se amb papereta pròpia a les eleccions municipals, amb Barcelona com un dels principals objectius.
Absència de la CUP
De la CUP, en canvi, no hi haurà ningú. Els anticapitalistes sempre s’han mostrat reticents a aquesta aliança progressista, ja que consideren que «la força de l’independentisme no ha de servir per sostenir el règim del 78». Malgrat tot, hi ha alguna veu discordant en aquest espai polític. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, és partidari d’explorar una «candidatura d’esquerres independentista» en les pròximes eleccions generals.
