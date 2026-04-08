El germà de Koldo va recollir a la seu del PSOE diners per despeses
Joseba García admet "favors" a Aldama mentre el fill d’Ábalos nega "ser custodi de res ni de ningú"
Á. V. / C. G.
El primer testimoni per comparèixer en el judici que se celebra al Tribunal Suprem a l’exministre José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama va ser el fill gran de l’expolític socialista, Víctor Ábalos, que va assegurar que els diners que va proporcionar al seu pare sempre van ser seus, obtinguts gràcies a la seva tasca d’intermediació per a empreses colombianes. "No soc custodi de res ni de ningú", va afirmar.
Una versió exculpatòria que va continuar amb el testimoni del germà de Koldo, Joseba García, que a preguntes de la seva defensa va assegurar que va recollir diners en efectiu a la seu del PSOE per les despeses avançades per l’exassessor, alhora que va atribuir a "favors" a Aldama els pagaments que va realitzar a Jésica Rodríguez, parella de l’exministre entre l’octubre del 2018 i el novembre del 2019.
El divorci de l’exministre
Víctor Ábalos va assenyalar que la seva activitat empresarial se centra en Colòmbia i que no utilitzava cap clau amb Koldo García, ja que quan deia "cafè" es referia a "cafè colombià", que li portava des d’allí. Segons Víctor Ábalos, quan el seu pare es va divorciar, li va haver de prestar diners. També va negar qualsevol pagament a Koldo.
Joseba García va respondre a les preguntes del fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, amb un "no contestaré res per consell de la meva advocada". La raó és que està imputat en la part que s’investiga a l’Audiència.
El discurs només va canviar quan li va arribar el torn a la defensa i li va preguntar pel sobre que Koldo García li va entregar perquè li donés a Ábalos, episodi amb què l’exministre argumenta que va ser investigat sense el preceptiu suplicatori del Congrés. Joseba va assenyalar que el van parar en un control de carretera i el van conduir a la part posterior del furgó, cosa que li impedia veure la part del darrere del cotxe, on hi havia el sobre, que havia advertit als agents que estava dirigit al ministre. Al tornar va comprovar que estava obert.
Va ser amb la seva advocada amb qui Joseba García va oferir les seves explicacions principals. Va assegurar que va conèixer Rodríguez una vegada que aquesta va començar a treballar a Ineco, però mai va ser el seu cap. Va admetre que li feia favors, com l’entrega de diners de part d’Aldama.
Joseba va reconèixer dos viatges a la República Dominicana. "Un és molt personal, per conèixer la persona que encara és la meva parella", va dir, i per un negoci de pitaia i fulles de tabac i puros. Ja tenia aquest viatge previst quan Aldama li va demanar recollir un sobre a Punta Cana. Segons els investigadors, aquest encàrrec està relacionat amb l’obtenció d’efectiu de l’entorn d’Aldama per a les comissions.
