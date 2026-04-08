El Govern desvincula la concessió de competències de la negociació
Sara González
"Hem començat a treballar en partides pressupostàries concretes". Així va anunciar el Govern la nova fase de negociació amb ERC per mirar de tancar un acord, un propòsit per al qual s’han creat grups temàtics per abordar carpetes com la d’habitatge i infraestructures. No obstant, hi ha una interpretació diferent sobre el nou marc amb què es treballa: l’Executiu afirma que ara les converses se centren en qüestions estrictament pressupostàries que estan en mans de la Generalitat, mentre que l’assumpció de noves competències avança en paral·lel, però els republicans sí que vinculen el seu sí a conquestes en matèria de sobirania.
Les reunions entre les dues parts han continuat malgrat el petit parèntesi de Setmana Santa i la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, les va tornar a definir com a "fluides" en aquesta mena de pròrroga que s’han concedit per mirar de salvar els comptes. "Vam acordar circumscriure aquests treballs en el que podem fer des de Catalunya, això és el que vam firmar", va respondre al ser preguntada sobre quina alternativa a la recaptació de l’IRPF pensava posar l’Executiu català sobre la taula del partit d’Oriol Junqueras.
Això no significa, va matisar Paneque, que no continuïn abordant compromisos que es van segellar en la investidura, com en matèria de Rodalies, el consorci d’inversions o la gestió aeroportuària, però tots ells per complir durant la legislatura fins al 2028 i no vinculats als pressupostos. El Govern va receptar per a aquesta fase "discreció" i va anticipar que hi haurà un tancament informatiu sobre l’evolució de les negociacions fins que hi hagi algun pacte per anunciar.
ERC va coincidir que les negociacions estan en marxa i avancen, però va assegurar que no tot s’ha de circumscriure a les partides pressupostàries. La portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella, va avisar que si el Govern vol el seu sí als comptes ha de garantir també "avanços en sobirania", és a dir, noves competències per a la Generalitat.
