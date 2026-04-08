Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran declara la victòria després de l’alto el foc i assegura controlar a partir d’ara l’estret d’Ormuz
"L’enemic, en la seva guerra covarda, il·legal i criminal contra la nació iraniana, ha patit una derrota innegable, històrica i aclaparadora", ha declarat aquest dimecres el Consell de Seguretat Nacional iranià
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran ha celebrat com una victòria l’alto el foc temporal de dues setmanes aconseguit in extremis durant la nit d’aquest dimarts. Si no hi havia acord, el president dels EUA, Donald Trump, havia amenaçat amb "acabar amb una civilització sencera", i destruir tots els ponts i centrals elèctriques iranianes.
Segons el pla de cessament de les hostilitats, Israel i Washington cessen els seus bombardejos immediatament contra l’Iran, que fa el mateix en els seus atacs tant contra l’Estat hebreu com contra els països del Golf. Cas a part és l’ofensiva israeliana al Líban: l’Iran i el Pakistan —país mediador juntament amb Turquia i Egipte— asseguren que l’alto el foc també hi és efectiu. Tel-Aviv assegura el contrari.
"L’enemic, en la seva guerra covarda, il·legal i criminal contra la nació iraniana, ha patit una derrota innegable, històrica i aclaparadora. [...] L’Iran ha aconseguit una victòria enorme, i ha forçat els criminals EUA a acceptar la seva proposta de deu punts", ha dit aquest dimecres al matí el Consell de Seguretat Nacional iranià, que assegura que, segons el que s’ha acordat, Washington "accepta la continuació del control de l’Iran de l’estret d’Ormuz, l’aixecament de totes les sancions, la reparació de danys i l’acceptació que la República Islàmica continuï enriquint urani".
Segons el Pakistan, delegacions de Washington i Teheran es reuniran aquest divendres a Islamabad per començar unes negociacions que haurien de portar —si tenen èxit— a un alto el foc definitiu a l’Orient Mitjà.
Els 10 punts demanats per l’Iran, tanmateix, mantenen posicions maximalistes, i són difícilment acceptables per una administració de Trump que ja rebutjava abans de la guerra la possibilitat que l’Iran mantingui el seu programa d’enriquiment d’urani.
¿Qui declara què?
"La rendició de l’enemic al camp de batalla serà convertida en una victòria política decisiva en les negociacions, i celebrarem aquesta gesta històrica plegats. Si no, continuarem lluitant fins que les nostres demandes siguin complertes. Els nostres dits són al gallet", ha declarat el Consell de Seguretat Nacional iranià, la victòria del qual, més que militar, ha estat política i de supervivència.
L’Iran ha estat militarment colpejat durant aquesta guerra: Israel i els EUA han aconseguit, des del primer moment, assassinar discrecionalment alts càrrecs, caps i líders tant dels aparells de decisió política com militar, inclòs el fins fa tres setmanes líder del Consell de Seguretat Nacional, Ali Larijani, i el mateix líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei.
L’aviació de Tel-Aviv i Washington ha estat capaç de volar i dominar gairebé sense resposta els cels iranians, i ha colpejat centenars d’objectius, tant militars com civils, econòmics i petrolífers. Però ni Trump ni el primer ministre israelià, Binyamín Netanyahu, han pogut forçar un canvi de règim a Teheran, ni han destruït el programa nuclear de la República Islàmica.
I és més, tampoc no han aconseguit forçar que l’Iran deixi anar l’estret d’Ormuz, tancat parcialment per l’Iran a l’inici de la guerra a vaixells "de l’enemic o els seus aliats". Amb aquest tancament —per Ormuz circula el 20% del total del comerç mundial de cru i gas— l’Iran ha aconseguit estrangular l’economia global, cosa que probablement ha provocat el final del conflicte, de moment.
Ara, tot i que l’acord d’alto el foc temporal estipula la reobertura d’Ormuz, Teheran assegura mantenir el control militar del pas, i espera treure’n rèdit econòmic a través de taxes i peatges a tots els vaixells de càrrega que vulguin travessar el lloc.
