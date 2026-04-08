Alto el foc
Els 10 punts del pla de pau que negociaran l’Iran i els Estats Units per posar fi a la guerra
La proposta que abordaran tots dos països després de l’alto el foc inclou el compromís iranià de no fabricar armes nuclears i l’aixecament de totes les sancions en contra seva
El Periódico
Un compromís de l’Iran de no fabricar armes nuclears, l’aixecament de totes les sancions en contra seva i la creació d’un fons per compensar els danys soferts figuren entre els 10 punts del pla presentat per Teheran per negociar amb els Estats Units la fi de la guerra. En anunciar aquest dimecres un alto el foc de dues setmanes i la reobertura temporal de l’estret d’Ormuz, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que la possibilitat d’assolir un acord de pau "definitiu" amb l’Iran es troba en "una etapa molt avançada".
Les negociacions per aconseguir-ho es desenvoluparan a Islamabad, la capital del Pakistan, i es basaran en aquests 10 punts, que inclouen moltes de les demandes iranianes prèvies a la guerra llançada fa 40 dies pels Estats Units i Israel.
Aquests són els 10 punts del pla presentat per l’Iran:
1. Cessament total de qualsevol agressió contra l’Iran i els grups de resistència aliats.
2. Retirada de les forces de combat nord-americanes de la regió, prohibició de qualsevol atac des de bases contra l’Iran i abstenció d’adoptar desplegaments militars ofensius.
3. Trànsit diari limitat de vaixells per l’estret d’Ormuz durant dues setmanes, sota un protocol de pas segur supervisat i regulat per l’Iran.
4. Aixecament de totes les sancions primàries, secundàries i de les imposades per l’ONU contra l’Iran.
5. Compensació dels danys soferts per l’Iran mitjançant la creació d’un fons d’inversió i financer.
6. Compromís de l’Iran de no fabricar armes nuclears.
7. Reconeixement per part dels Estats Units del dret de l’Iran a enriquir urani i negociació sobre el nivell d’enriquiment.
8. Acceptació per part de l’Iran de negociar acords de pau bilaterals i multilaterals amb països de la regió en funció dels seus interessos.
9. Extensió del principi de no-agressió a tots els actors que hagin agredit els grups de resistència.
10. Finalització de totes les resolucions de la Junta de Governadors (de l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica, OIEA) i del Consell de Seguretat (de l’ONU), i aprovació de tots els compromisos en una resolució oficial de l’ONU.
