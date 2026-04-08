Conflicte a l’Orient Pròxim
Israel accepta l’alto el foc, però nega que inclogui el Líban
El Govern de Netanyahu contradiu així les paraules del primer ministre del Pakistan, mediador en la negociació, que va afirmar tot el contrari
Andrea López-Tomàs
El que s’esperava ha passat. El destí de l’Iran no va lligat al del Líban i, mentre al país persa callen les bombes, al país dels cedres continuaran caient. "Israel dona suport a la decisió del president [nord-americà Donald] Trump de suspendre els atacs contra l’Iran durant dues setmanes", ha escrit aquesta matinada l’oficina del primer ministre israelià, Binyamín Netanyahu, en un comunicat. "La treva de dues setmanes no inclou el Líban", ha afegit al final. Després de més d’un mes de brutals bombardejos que han causat unes 1.530 vides i el desplaçament d’1,1 milions de persones, al poble libanès li esperen setmanes de violència sense un final a la vista.
Mitja hora abans, de matinada, un atac contra una cafeteria a Sidó, la tercera ciutat més gran del país, deixava un balanç preliminar de vuit morts i 22 ferits, segons el Ministeri de Salut libanès. En aquell mateix moment, el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, donava esperança al poble libanès amb el seu anunci. "Amb la màxima humilitat, em complau anunciar que la República Islàmica de l’Iran i els Estats Units d’Amèrica, juntament amb els seus aliats, han acordat un alto el foc immediat a tot arreu, incloent-hi el Líban i altres llocs, AMB EFECTE IMMEDIAT", ha escrit, però després Israel ha negat que el país dels cedres estigués inclòs en la treva.
Invasió terrestre del Líban
Segons el que s’ha acordat, l’Iran obrirà "immediatament l’estret" i cessarà "tots els atacs contra els Estats Units, Israel i els països de la regió". "Israel també dona suport als esforços dels Estats Units per garantir que l’Iran deixi de representar una amenaça nuclear, de míssils i terrorista per als Estats Units, Israel, els veïns àrabs de l’Iran i el món", ha escrit Netanyahu. "Els Estats Units han manifestat a Israel el seu compromís d’assolir aquests objectius compartits per als EUA, Israel i els seus aliats regionals en les pròximes negociacions", ha afegit. Trump va parlar amb Netanyahu poc abans d’anunciar l’alto el foc amb l’Iran, d’acord amb dos oficials nord-americans en declaracions a The New York Times.
Després de més d’un mes de guerra sense precedents, que ha afectat gairebé una desena de països de l’Orient Pròxim, els Estats Units i l’Iran han anunciat aquesta matinada una treva de dues setmanes per negociar un acord de pau a partir d’una proposta de deu punts enviada per Teheran. Les negociacions entre les dues potències començaran aquest pròxim divendres 10 d’abril a Islamabad, la capital del Pakistan. Mentrestant, el Líban continuarà sotmès als bombardejos israelians, tal com ja van declarar els líders hebreus. Durant les últimes setmanes, havien advertit que la campanya contra Hezbolà continuaria, per molt que s’arribés a una treva a l’Iran. Tel-Aviv preveu ocupar el sud del Líban fins al riu Litani, 30 quilòmetres al nord de la frontera amb Israel. Els seus soldats ja han iniciat la sisena invasió terrestre d’Israel en aquesta zona del Líban des del 1978.
