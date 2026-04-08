Jésica Rodríguez admet els pagaments d’Ábalos fins i tot després de separar-se
La defensa de l’exministre de Transports pregunta directament a la dona si exerceix «la prostitució» / L’exnòvia diu que és "dentista col·legiada" i que Koldo era "l’ombra de Jose"
Cristina Gallardo
La parella de José Luis Ábalos entre el 2018 i el 2019, Jésica Rodríguez, va inaugurar ahir la sessió de la tarda del primer dia de judici al Tribunal Suprem contra l’exministre, el que va ser el seu assessor a Transports Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama per les presumptes comissions a canvi de l’adjudicació de contractes de mascaretes per a organismes dependents de Transports. A preguntes del fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, la dona va reconèixer els diferents pagaments que va assumir el llavors ministre: des del lloguer del pis que va ocupar a la plaça d’España de Madrid (i que ella mateixa va triar com a "caseta de nòvios") fins al pagament de la seva matrícula d’estudis o els 600 euros de l’operació que va necessitar el seu gat.
Rodríguez, que va acudir al Suprem cobrint-se la cara amb una mascareta i grans ulleres de sol, va evitar que durant el seu interrogatori la seva imatge es difongués pel circuit intern de televisió. A preguntes del fiscal, va assenyalar que, segons el seu parer, totes les despeses, les abonés qui les abonés, les enquadrava en la relació de parella que va mantenir durant un any, entre l’octubre del 2018 i el novembre del 2019, amb Ábalos. Va explicar que la relació íntima es va trencar perquè Ábalos no deixaria la seva dona ni acabaria amb la seva vida familiar mentre continués sent titular de Transports. "La història que vam viure ell i jo només la coneixem ell i jo; es va sentir culpable perquè em va fer canviar el meu mode de vida quan era feliç", va manifestar per explicar que Ábalos li continués fent regals o cobrint despeses fins anys després de la seva ruptura. A l’assessor Koldo García el va descriure com "l’ombra de Jose" i va remarcar que se’n fiava "el just".
Segons la investigació, Rodríguez es va beneficiar del lloguer d’un pis de luxe a la plaça d’España pagat per un soci de De Aldama, Luis Alberto Escolano, que després va assenyalar que el va pagar durant dos anys perquè l’hi va demanar el seu "amic", "germà" i "millor client". La "nòvia d’Ábalos", segons Escolano, es va mantenir al pis fins al març del 2022 i durant els últims mesos l’estada va ser sufragada directament per Koldo García, després de produir-se una demora de quatre mesos en els pagaments per part del soci de De Aldama, que fins aquell moment es feia càrrec d’aquest assumpte.
Feina a Ineco i Tragsatec
Jésica Rodríguez va manifestar davant els magistrats que la idea que comencés a treballar va ser de l’exministre i que desconeixia que Ineco, on va aconseguir un lloc d’auxiliar administrativa, era una empresa pública. Després d’escoltar àudios intervinguts en relació amb aquest assumpte, Rodríguez va reconèixer que "un senyor" li va fer una entrevista per accedir a la feina i que, segons li va explicar el mateix Koldo, seria "subordinada" del seu germà Joseba, que també treballava en aquesta empresa, extrem que havia sigut negat pel mateix Joseba quan al matí va declarar com a testimoni.
La testimoni va reconèixer que realment no anava a treballar, que es va limitar a estar a l’espera que Koldo i Joseba li indiquessin què havia de fer. Tampoc va anar a Tragsatec, on va ser contractada posteriorment. "Si jo vaig canviava d’empresa va ser perquè el senyor Ábalos així ho hauria gestionat", va arribar a manifestar. Això li va permetre cobrar el salari mínim interprofessional, segons es detalla en la documentació aportada a la causa.
La seva confessió va resultar després acreditada per les investigacions internes fetes en les dues empreses. La més recent va ser entregada per Tragsa al tribunal el 18 de març passat, i atribueix a la "pressió exercida" per Adif les deficiències detectades "en els mecanismes de supervisió i control de la presència" de Jésica Rodríguez al seu lloc de treball, que va cobrir entre el març i el setembre del 2021, amb què va arribar a percebre 9.500 euros bruts.
El seu testimoni es va anar escalfant a mesura que transcorria fins que va arribar al punt en què la defensa d’Ábalos, exercida per Marino Turiel, li va preguntar directament si no exercia la prostitució, cosa que va motivar la protesta de l’acusació popular, la direcció lletrada de la qual correspon al PP. El lletrat defensor va intentar matisar assenyalant que si rebia alguna prestació econòmica a canvi de sexe, punt en què Jésica va contestar que és dentista i està col·legiada, tot i que quan va conèixer l’exministre era "hostessa d’imatge".
La defensa va tractar per diversos mitjans que reconegués que coneixia el comissionista Víctor de Aldama abans que Ábalos i fins i tot li va preguntar si hi havia una "captació" de l’empresari i per això la va posar en contacte amb l’exdiputat. Això explicaria que Escolano pagués el seu lloguer després de la ruptura. La testimoni es va mantenir ferma que entenia que sempre "va suposar" que qui pagava era Ábalos amb independència de qui ho fes en el moment. "Jo a Ábalos no li he vist pagar mai ni un paquet de tabac", va afirmar.
L’advocada de Koldo García, Leticia de la Hoz, va insistir en aquesta línia quan li va arribar el torn; en si coneixia Escolano des del principi de la seva relació amb el ministre, extrem que la testimoni també va negar. També es va interessar per si havia parlat amb algú mentre esperava, a la qual cosa Rodríguez, molt digna, va respondre que en aquell temps ningú s’havia adreçat a ella "ni per oferir-li una ampolla d’aigua".
