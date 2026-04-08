Habitatge
Junts manté el veto a la pròrroga dels lloguers: "En comptes d’ajudar els vulnerables, n’afegeix més"
Turull assegura que donarà a conèixer el candidat del partit a les eleccions de Barcelona abans de l’estiu
Carlota Camps
Junts votarà en contra del decret que prorroga els contractes de lloguer dos anys i limita les pujades al 2%. A una setmana de la votació al Congrés dels Diputats, els postconvergents donen per fet el seu rebuig al text aprovat pel Govern abans de Setmana Santa per pal·liar les conseqüències de la guerra a l’Iran, ja que consideren que genera "més inseguretat jurídica" i redueix l’oferta. "Cal acabar amb les moratòries i les pròrrogues i intentar que la gent deixi de ser vulnerable", ha afirmat el secretari general de la formació, Jordi Turull, que ha acusat el PSOE i Sumar de fer polítiques que "en comptes d’ajudar els vulnerables, n’afegeixen més vulnerables".
Turull s’ha expressat així durant una conferència organitzada pel Fòrum Europa, on també ha demanat un "canvi radical" en les polítiques d’habitatge. "Estan aplicant el 'Model Colau', que et cau més simpàtic un ocupa que un propietari", ha reblat, alhora que ha acusat l’Executiu de "criminalitzar el propietari" i de carregar l’escut social a "les espatlles dels propietaris". L’aposta del partit, que reclama canviar de dalt a baix el decret, és crear un "mecanisme automàtic" de pagaments, que garanteixi el cobrament del lloguer als propietaris per part de l’Estat. "Els problemes no s’han de suspendre, s’han de resoldre", ha afegit.
Però més enllà de la immediatesa, el postconvergent també ha aprofitat la xerrada per desplegar la política econòmica que defensa el partit, i ha apostat per eliminar l’impost de successions o per deflactar el tram autonòmic de l’IRPF. El secretari general del partit, que ha tornat a reclamar al president Salvador Illa que rectifiqui els pressupostos, ha acusat l’administració d’estar "omplint la seva guardiola", per l’augment de la recaptació impositiva per la inflació, mentre es "buiden" les butxaques de la gent.
Preguntat, tanmateix, per si Junts estaria disposat a negociar els comptes del Govern de la Generalitat, després de la retirada del projecte pel rebuig d’ERC, Turull ha tancat la porta a aquesta possibilitat i ha carregat durament contra Illa. "Si vol un acord amb Junts té un camí: rectificar la seva submissió a Madrid, les seves polítiques dictades pels Comuns, l’infern fiscal actual i la descatalanització", ha sostingut, alhora que ha afirmat que avui Catalunya "paga un mal acord d’investidura".
No obstant això, tot i que ha acusat el Govern socialista de ser l’executiu amb "menys personalitat i ambició de la història", el dirigent de Junts ha descartat demanar eleccions anticipades. En canvi, menys taxatiu ha estat en el cas del Congrés. Turull ha convidat el president Pedro Sánchez a fer una "reflexió profunda" i a valorar les seves "conviccions democràtiques". "Tenim una cúpula judicial que fa de poder legislatiu i un executiu que governa d’esquena al legislatiu. Més que demanar eleccions, crec que cal una reflexió", ha reblat.
La conferència també ha servit per donar algunes pistes més sobre el candidat del partit a les eleccions municipals de Barcelona previstes per a l’any vinent. Turull ha assegurat que es resoldrà en "les setmanes vinents", abans de l’"estiu", i que la decisió la prendran els afiliats del partit, tot i que ha advertit que ell, com a secretari general, i Carles Puigdemont, com a president, faran una "proposta". Des dels seients de l’Hotel Palace de Barcelona els escoltaven atentament dos dels dirigents que han alçat la mà per ser alcaldables, Josep Rius i Jordi Martí.
La presentació de la conferència ha anat a càrrec de Jaume Cassanyes, alcalde de Cunit i president d’Impulsem Penedès, formació postconvergent que va concórrer amb Junts a les passades eleccions municipals, el conveni de col·laboració de la qual es reeditarà el 2027. L’elecció de Cassanyes per part de Turull ha estat una declaració d’intencions del secretari general de la formació, que busca una reunificació de l’espai convergent per a les municipals.
