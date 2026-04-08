L’àudio que implica Interior: "¿Al cuiner qui li paga?"
Els magistrats, que autoritzen que declari com a testimoni l’empresari Javier Pérez Dolset, accepten incorporar al judici un ‘e-mail’ en el qual el comissari anunciava al DAO Eugenio Pino que l’informaria sobre "el tema cuiner".
Tono Calleja Flórez
Els magistrats Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín i Francisca María Ramis Rosselló van acordar ahir mantenir com a element de prova la gravació clau que va realitzar el comissari jubilat José Manuel Villarejo el 22 d’agost del 2014 al llavors secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, número dos del ministre del PP, Jorge Fernández Díaz, que evidencia que la cúpula d’Interior estava al corrent de l’operació Kitchen, que pretenia impedir que el tresorer del PP Luis Bárcenas descobrís el pastís i reconegués l’existència d’una caixa b en el PP durant la presidència de Mariano Rajoy.
La rellevància de l’àudio del 22 d’agost del 2014 rau en el fet que el secretari d’Estat Francisco Martínez pregunta al comissari Villarejo "de manera espontània", segons va qualificar el fiscal César de Rivas Verdes en el judici: "¿I al cuiner qui li paga?". I l’excomandament policial contesta: "Li pago jo, però em faig passar pel Tomás, pel Tomy", va ressaltar el representant del ministeri públic, que després va destacar que en altres àudios es pot confirmar que l’excomandament policial "s’identifica amb el nom de Tomás".
Les indagacions d’Assumptes Interns de la Policia van aconseguir determinar que Villarejo denominava "cuiner" a Sergio Ríos, xòfer de Luis Bárcenas, i que va ser contractat amb fons reservats per mirar d’arrabassar a l’extresorer del PP la documentació que pogués ser perjudicial per a la formació conservadora. L’enregistrament de l’agost del 2014 "es confirma en una de les anotacions que Villarejo va realitzar als seus diaris a través de la data corresponent", va explicar el fiscal, que també va recalcar que aquesta conversa "no es va gravar al si d’una investigació en què participés com a comissari de la Policia. Insisteixo, no actua l’acusat com a autoritat que estigués investigant cap tipus de delicte". Després De Rivas Verdes va insistir que els arxius d’àudio "no s’entreguen a la Direcció Adjunta Operativa, no s’entreguen al Cos Nacional de Policia per ser incorporats a cap investigació, sinó que l’acusat els conserva en el seu poder".
El tribunal va admetre la validesa d’aquest i la resta d’àudios assenyalats per la fiscalia al no constar que fossin aportats o trobats d’una forma il·legal. No obstant, la presidenta, Teresa Palacios, va advertir que se’n comprovarà "la fiabilitat, la veracitat i s’haurà també de contrastar amb altres mitjans de prova per veure la rellevància i la transcendència quant a la valoració de la prova".
El fiscal César de Rivas Verdes va defensar, després de reclamar les defenses dels processats que els àudios no fossin tinguts en compte, que tant l’enregistrament de l’agost del 2014 com els altres 12 aportats són "una prova plenament lícita, vàlida, obtinguda sense vulnerar drets fonamentals i que ha de ser sotmesa a contradicció en l’acte del plenari i valorada juntament amb la resta de la prova pel tribunal a l’hora de dictar sentència".
A més, els magistrats van rebutjar suspendre el judici per investigar l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal com va reclamar dilluns l’acusació popular que exerceix el PSOE. "Si s’ha sobresegut per a una persona un procediment, qualsevol reobertura no es fa davant el tribunal enjudiciador, s’insta davant el magistrat instructor que és el sobirà per acordar-ne o no la reobertura", va dir Palacios.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat