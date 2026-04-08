La líder de l’oposició taiwanesa arriba a la Xina en una "missió de pau"
Chen Li-wun, presidenta del Kuomintang, més partidària de l’harmonia amb Pequín, viatja convidada pel president xinès, Xi Jinping
Adrián Foncillas
¿Passa la seguretat de Taiwan per la caríssima protecció nord-americana o per l’harmonia amb Pequín? L’illa ha donat voltes al seu vell debat existencial i identitari en les vigílies de la visita a la Xina de la líder de l’oposició, partidària del segon, i de la seva probable reunió amb Xi Jinping. Chen Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), ha defensat el seu viatge com una oportunitat "per a la pau".
Chen va ser rebuda ahir al shanghainès aeroport de Hongqiao per Song Tao, responsable de l’Oficina Xinesa per a Assumptes de Taiwan, i es van dirigir a la pròxima Nanjing per visitar el mausoleu de Sun Yat-sen, fundador de la República de la Xina el 1912. Amb aquest acte van remarcar el que els uneix; anys més tard esclataria la guerra civil que va acabar amb els comunistes victoriosos i els nacionalistes refugiats a l’illa. "Si de veritat estimes Taiwan, aprofitaràs fins i tot la menor oportunitat per evitar que quedi arrasada per la guerra. Així que prefereixo pensar que tots els taiwanesos desitgen que aquest viatge sigui un èxit i transformi el lloc més perillós del món en el més segur del món", va afirmar Chen aquesta setmana. Demà volarà cap a Pequín i, tot i que no està confirmat, es dona per descomptat que serà rebuda per Xi, que va cursar la invitació. La visita, de sis dies, és històrica, perquè cap líder del KMT havia trepitjat la Xina continental en una dècada.
Arriba en un moment sensible. La majoria parlamentària del KMT ha paralitzat els 40.000 milions de dòlars amb què el Govern del Partit Democràtic Progressista (PDP) volia satisfer les demandes nord-americanes. Donald Trump ha enterrat el ferri compromís del seu predecessor, Joe Biden. No ha revelat si acudirà en defensa de l’illa si és atacada per la Xina però no costa deduir que no. A canvi l’anima a armar-se fins les dents. Al president, Lai Ching-te, l’entusiasma la idea. D’altres pensen que hi ha millors destinacions per als recursos econòmics d’una illa que va deixar enrere la seva esplendor que la indústria armamentista nord-americana. I Washington s’impacienta. Una representació de senadors va aterrar aquesta setmana a Taipei per empènyer-la a complir els seus compromisos. "És crucial que tots els partits taiwanesos s’uneixin per millorar la robusta despesa suplementària de Defensa", va animar la senadora Jeanne Shaheen.
El viatge de Chen ha generat la comprensible polèmica en una societat polaritzada. A l’aeroport de Taipei va ser acomiadada per dotzenes de seguidors i detractors amb pancartes i crits. El Govern taiwanès va criticar la seva visita com a "políticament problemàtica". A la Xina va ser rebuda amb alegria. "Coincidint amb la brisa que creua l’estret de Taiwan, les relacions congelades durant molt temps estan mostrant signes de desglaç i portant un toc de calidesa llargament esperat", afirmava el diari oficialista Global Times. La seva editorial veu en les turbulències a l’Orient Mitjà una oportunitat per a l’acostament. "Mentre el caos global provoca riscos energètics i pressions econòmiques, més i més taiwanesos s’adonen que el PDP no pot resoldre les adversitats quotidianes ni aconseguir els dividends que la pau a l’estret generaven abans. El desig popular de restaurar els intercanvis i el desenvolupament sòlid està creixent amb força", assenyalava.
"Igualtat i dignitat"
La realitat sembla una altra. El KMT, més pròxim a Pequín, ha perdut les últimes tres eleccions. Les ha guanyat el PDP, de tendència independentista, per a desesperació xinesa. "La igualtat i la dignitat són extremadament importants. Taiwan no és part de la República Popular de la Xina i té el dret a perseguir una forma de vida amb valors com la democràcia, la llibertat i els drets humans", va dir Lai aquesta setmana. Pequín ha ignorat les seves ofertes de diàleg per considerar-lo un separatista irredempt.
El KMT i el Partit Comunista van ser enemics irreconciliables moltes dècades més enllà de la guerra civil. Una cimera a Pequín el 2005 entre el president del primer, Lien Chan, i el secretari general del segon, Hu Jintao, va normalitzar les seves relacions. Des d’aleshores baixa la temperatura quan governen els nacionalistes a Taipei i arriba al punt d’ebullició amb els independentistes. Pequín els culpa per rebutjar el "Consens del 1992", un pacte assolit pel qual tots dos reconeixen l’existència d’una sola Xina, i que permet la interpretació oposada a cada costat de l’estret.
