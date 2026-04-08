Tribunals
El magistrat denunciat per l’espionatge de Pegasus i Candiru insisteix que el Suprem valori la seva relació amb el cas
La jutgessa de Barcelona va anul·lar la seva imputació però continua aprofundint en els fets que els empresaris li atribueixen
Cristina Gallardo
L’exdirector general de la Guàrdia Civil Félix Azón, avui magistrat a la Sala Social del Tribunal Suprem, no va quedar conforme amb la decisió de la jutgessa de Barcelona d’anul·lar la seva imputació en la causa per presumpte espionatge a empresaris amb Pegasus i Candiru, cosa que va evitar la remissió d’aquest assumpte a l’alt tribunal.
El jutge defensa la seva innocència, i de fet no impugna la nul·litat de la seva imputació, però creu --buscant un arxivament definitiu d’allò que el pugui perjudicar-- que la titular de la plaça d’Instrucció número 2 de Barcelona ha de remetre igualment l’assumpte al Suprem perquè els seus companys de la Sala Penal es pronunciïn definitivament sobre ell, atesa la seva condició d’aforat.
Segons l’escrit de la seva defensa, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, la jutgessa Julia Tortosa, en "separar l’aforat de la resta de querellats", el situa "en una situació de completa indefensió". Sense la remissió al Suprem, afegeix, "la resolució no produeix cap efecte útil respecte de l’aforat", i el Suprem és "l’únic òrgan que pot i ha de conèixer la causa".
"Aforament sobrevingut"
En la seva resolució inicial, la jutgessa de Barcelona acceptava que no té competència sobre Azón en tractar-se d’un "aforament sobrevingut", atès que en el moment dels fets a què es refereix la querella contra ell no tenia la condició de jutge del Suprem. A parer d’Azón, tanmateix, la remissió de l’assumpte al Suprem "no suposa en absolut modificar la interlocutòria, sinó completar-la perquè pugui produir efectes".
La jutgessa va imputar formalment a principis del mes de març passat exalts càrrecs del CNI i la Guàrdia Civil, a més de directius d’empreses tecnològiques israelianes per presumptes delictes de revelació de secrets i accés il·legal a sistemes informàtics de persones de l’entorn independentista en relació amb una querella presentada per l’associació de víctimes Sentinel Alliance.
A més de contra Azón, la querella es dirigeix contra la seva successora a la Direcció General de la Guàrdia Civil María Gámez (2020–2023); l'exdirectora del CNI Paz Esteban; els fundadors i directius de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) i les seves filials a Luxemburg (Q Cyber Technologies i OSY Technologies); i els directius de Saito Tech Ltd (Candiru) Eran Shorer, Yakov Weizman i Eitan Achlow, sobre la citació dels quals es resoldrà més endavant, segons apunta la jutgessa en la seva providència.
