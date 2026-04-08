El ministre de Cultura refreda el trasllat del ‘Guernica’ a Bilbao
El Govern es basa en les conclusions dels conservadors del Museu Reina Sofia, que "ho desaconsellen de manera rotunda"
Iván Gil
El Govern espanyol continua deixant en suspens la seva decisió sobre si atendre o no la petició del Govern basc de traslladar temporalment el Guernica a Bilbao, però la refreda al vincular-la als "criteris tècnics i professionals". L’informe de conservació del Museu Reina Sofia que el Ministeri de Cultura té sobre la taula posa objeccions a traslladar l’icònic quadre de Picasso al Guggenheim de Bilbao advertint que qualsevol moviment podria comprometre seriosament el seu estat de conservació.
"La posició del Govern és sempre respectar i analitzar els criteris tècnics i professionals, és el que està fent el Ministeri de Cultura", va mirar de concloure la portaveu del Govern, Elma Saiz, en roda de premsa després del Consell de Ministres celebrat ahir. El lehendakari Imanol Pradales va reiterar la petició del trasllat temporal en la seva reunió a la Moncloa abans de Setmana Santa amb el president del Govern, Pedro Sánchez.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va ser igualment clar al rebaixar les pretensions del PNB afirmant que "els informes són clars i ho desaconsellen de manera rotunda". Durant la sessió de control al Govern al Senat, el titular de Cultura va respondre al senador del PNB Igotz López que, si bé la seva posició és favorable a "acostar el patrimoni quan això és possible", la seva obligació és també "garantir la protecció del patrimoni".
Comissió de tècnics
Urtasun va esquivar la proposta dels nacionalistes bascos de crear una comissió amb tècnics internacionals i dels dos museus "per analitzar si és possible, i en quines condicions, per garantir sempre la seguretat i integritat" de l’obra. A més d’apel·lar a la voluntat política, López va assenyalar que els actuals avenços tècnics "ho podrien fer possible". El ministre de Cultura, després de relatar les advertències dels informes, va defensar els conservadors que "fa 30anys que custodien el quadre", sobre els quals va dipositar la seva "confiança".
Davant la possibilitat d’un rebuig per part de l’Executiu basant-se en els informes tècnics, Pradales va voler elevar qualsevol decisió a l’àmbit polític. "Seria un greu error polític tancar aquesta qüestió amb l’informe de conservació del Museu Reina Sofia", va avisar llavors.
Per la seva banda, el president del PNB, Aitor Esteban, va apuntar en la mateixa línia al considerar que aquest trasllat temporal d’aquest quadre al Museu Guggenheim és "possible" i que és qüestió de "voluntat política". La posició dels nacionalistes bascos ha generat una polèmica amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en les xarxes socials va qualificar de "cegues, absurdes i tanoques" les "pretensions nacionalistes".
La pretensió del Govern basc és exposar a Bilbao el quadre entre l’1 d’octubre del 2026 i el 30 de juny del 2027, amb motiu del 90è aniversari de la constitució del primer Govern basc i del bombardeig de Gernika.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat