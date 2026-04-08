El món dona l’esquena als EUA
Trump es queda sol amb Netanyahu en la seva guerra contra l’Iran i amenaça de dinamitar l’OTAN perquè sent que els seus aliats l’han traït. Carrega contra el Regne Unit, França o Corea del Sud.
Mario Saavedra
Els Estats Units s'han quedat sols amb Israel en la seva guerra contra l'Iran. És la primera vegada que cap país europeu, americà o asiàtic segueix Washington en una de les seves grans aventures bèl·liques. George Bush pare va reunir per a la primera guerra del Golf (1990-1991) una coalició internacional de 34 països per expulsar l'Iraq de Kuwait. El van acompanyar, entre d'altres, el Regne Unit, França, Aràbia Saudita o Egipte.
A Kosovo (1999), el recolzament va ser sobretot occidental i articulat dins de l'OTAN. Els grans països europeus, com el Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Espanya, eren entre els membres de la KFOR que va posar fre a les matances del règim iugoslau.
El 2001, després dels atacs d'Al-Qaida de l'11 de setembre contra els Estats Units, l'OTAN va activar per primera vegada en la seva història l'article 5 de defensa mútua. Els aliats i altres socis van desplegar forces contra l'Afganistan, perquè el règim dels talibans havia allotjat i protegit Ossama bin Laden, el cervell dels atemptats. Van estar al costat dels Estats Units durant dues dècades i van perdre centenars de soldats en la guerra.
La invasió de l'Iraq el 2003 va ser més controvertida i l'aliança, més reduïda. Els socis més visibles van ser el Regne Unit, Austràlia, Polònia i, en el pla polític, Espanya. La coalició contra el grup terrorista Estat Islàmic, formada el 2014, va reunir més de 90 països.
Aliança trencada amb Washington
Trump ha trencat aquest patró de recolzament mutu amb el llançament d'una guerra de bombardejos contra l'Iran. No va avisar els seus socis d'un atac definit com a preventiu i enmig d'unes negociacions. Cinc setmanes després, i després dels dubtes inicials d'alguns països com Alemanya, queda clar que cap altra capital atendrà de moment la invitació de Washington a unir-se el conflicte, si més no per reobrir l'estret d'Ormuz, un pas marítim clau el tancament del qual amenaça l'economia global amb una crisi de gran calibre.
Espanya va tancar el seu espai aeri i va vetar l'ús de les bases conjuntes de Rota i Morón als avions nord-americans. França no va autoritzar l'ús de les seves bases per a atacs sobre l'Iran i Itàlia va negar l'ús de la base siciliana de Sigonella. El Regne Unit, per la seva banda, sí que va acceptar l'ús de bases britàniques per a finalitats defensives limitades contra míssils iranians, però es va negar a participar en els atacs inicials ofensius. Aquest dimarts ha anunciat que prohibeix l'ús de les seves bases per als atacs nord-americans contra les infraestructures civils, com ponts i centrals elèctriques, amb qui Trump amenaça si el règim dels aiatol·làs no es plega a les seves demandes, passat l'ultimàtum de les dues de la matinada d'aquest dimecres.
El Japó va dir que no tenia plans d'enviar vaixells d'escorta; Austràlia va afirmar directament que no enviaria cap barco; i Corea del Sud va evitar comprometre's i va deixar qualsevol decisió per a una revisió posterior.
Trump ha respost a aquests rebutjos amb amenaces i desqualificacions públiques. Es mostra al mateix temps irritat perquè els seus aliats no hagin anat en la seva ajuda per reobrir l'estret d'Ormuz, i menyspreador amb el poder militar dels europeus. La més gran malvolença la mostra contra el Regne Unit. Aquest mateix dilluns s'ha burlat dels dos portaavions que té el país britànic, que considera que són vells i inservibles comparats amb els vaixells d'última generació nord-americanes.
No obstant, els europeus sí que tenen capacitats militars que vindrien bé en una coalició internacional. Disposen d'un gran nombre de barcos dragamines amb què els Estats Units no compten. Són claus si l'Iran compleix la seva amenaça de minar l'estreta via d'aigua per la qual passen, normalment, uns 150 barcos de càrrega diaris. També tenen els europeus una gran quantitat de fragates, útils per a una futura escorta d'aquests barcos de càrrega per l'estret d'Ormuz.
El to del republicà ha sigut molt dur contra els seus socis. A Espanya l'ha amenaçat de "tallar tot el comerç". De Keir Starmer es riu contínuament. "Aquest no és Winston Churchill", ha dit. S'ha burlat d'Emmanuel Macron dient que la seva dona li clava fort, amb referència a una manotada a la cara que va rebre el president francès abans de baixar de l'avió oficial. França és "molt poc útil" i Trump adverteix que els Estats Units es "ho recordarà". També ha assenyalat expressament diversos socis asiàtics i del Pacífic: "Corea del Sud no ens va ajudar", "Austràlia no ens va ajudar" i "Japó" tampoc, lligant aquest retret a la presència de desenes de milers de soldats nord-americans als dos països asiàtics després de la guerra de les dues Corees.
Suport a Ucraïna
Hi ha a les cancelleries europees temor que Washington utilitzi aquesta situació com a excusa per posar fi al reduït recolzament a Ucraïna contra la invasió russa. O que, de facto, aprofiti per dinamitar l'OTAN. Tant Trump com el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, han argumentat que de què serveix l'Aliança si no els ajuden quan se'ls necessita. Això posaria fi a vuit dècades de protecció mútua als dos costats de l'Atlàntic, en el que ha arribat a ser una aliança de 32 països.
La imatge que queda és la d'una coalició occidental fracturada i una ruptura política entre Washington i alguns dels seus socis tradicionals sobre fins on acompanyar una guerra llançada sense consens previ.
