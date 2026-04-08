Guerra a l’Orient Mitjà
Canals oberts i una mediació gairebé impossible: així ha aconseguit el Pakistan asseure els EUA i l’Iran a la taula de negociacions
Islamabad, juntament amb Turquia i Egipte, ha aconseguit materialitzar una sortida diplomàtica al conflicte a l’Orient Mitjà, que encara s’haurà de confirmar durant les dues pròximes setmanes en les converses entre Washington i Teheran
Adrià Rocha Cutiller
Fa una mica més d’un mes, abans de l’inici de la guerra entre l’Iran, Israel i els EUA, les taules les paraven uns altres. Sempre eren els mateixos: Qatar i Oman, dues petites monarquies petrolieres del Golf, s’encarregaven de buscar punts en comú entre Teheran i Washington, de proposar negociacions i arribar a acords.
Però quan la guerra va començar, les seves iniciatives es van trencar. Els atacs nord-americans i de Tel-Aviv contra l’Iran van forçar una resposta de la República Islàmica, que va centrar bona part dels seus bombardejos en els països del Golf. Drons i míssils perses han atacat, malmès o destruït tant objectius militars dels EUA en aquests estats com infraestructures civils. Doha i Masqat no han trencat les seves excel·lents relacions amb Teheran, però gairebé.
I ha estat en aquest buit d’intermediaris, sense ningú que pogués intercanviar missatges entre el Govern de Donald Trump i el règim iranià, quan tres països han fet un pas endavant: Egipte, Turquia i, sobretot, el Pakistan.
Islamabad ha estat el que, de fet, ha aconseguit forçar in extremis l’acord d’alto el foc temporal anunciat durant la matinada d’aquest dimecres. Delegacions nord-americanes i iranianes es reuniran, si res no canvia, aquest divendres a la capital pakistanesa. El risc d’una "civilització mil·lenària destruïda" i una regió "sumida en la foscor", segons han amenaçat els últims dies tant Trump com l’Iran, s’ha evitat de moment.
Por de la guerra
Els tres països mediadors, separats geogràficament, tenen una cosa en comú: cap d’ells no disposa de reserves pròpies de petroli i gas, i depenen enormement dels mercats internacionals de cru.
El cas encara més clar és el del Pakistan. La major part del petroli per al consum intern li arribava fins fa 40 dies a través de l’estret d’Ormuz, pel qual transita el 20% del total mundial. Per a tots aquests països, ja molt castigats per nivells alts d’inflació sistèmica, una pujada dels preus del cru suposa un enorme problema intern.
Turquia i el Pakistan, a més, s’hi juguen encara més: tots dos països, que històricament han mantingut excel·lents relacions amb Teheran, comparteixen llargues fronteres amb la República Islàmica. Totes dues estan habitades per minories compartides entre aquests països.
Turquia i l’Iran comparteixen minories kurdes; l’Iran i el Pakistan, balutxis. Un conflicte a gran escala dins del territori persa no fa sinó tensionar aquestes minories, totes dues amb grups armats propis que han combatut històricament als territoris fronterers.
El Govern del president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha estat molt crític —tant obertament com per canals interns, segons la mateixa Ankara— amb la iniciativa nord-americana a l’inici de la guerra contra l’Iran d’armar milícies kurdes perquè s’aixequessin contra Teheran. El pla de Washington no va anar més enllà.
"Totes dues parts han mostrat una saviesa remarcable, i s’han mantingut en un contacte constructiu, cosa que ha mantingut la possibilitat d’arribar a una pau que doni estabilitat. Desitgem de tot cor que les 'Negociacions d’Islamabad' tinguin èxit", ha dit aquest dimecres de matinada el ministre d’Afers Exteriors pakistanès, Ishaq Dar.
