Pressió a Hegseth per intentar invertir en empreses de Defensa
El responsable del Pentàgon és investigat per una presumpta operació financera il·lícita en vigílies de la guerra de l’Iran
Ricardo Mir de Francia
El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, torna a estar a l'ull de l'huracà. Un comitè del Congrés va obrir la setmana passada una investigació contra el responsable del Pentàgon després de conèixer-se que va mirar de realitzar una inversió multimilionària en companyies de Defensa poques setmanes abans de l'inici de la guerra a l'Iran. L'operació financera no va arribar a materialitzar-se per qüestions tècniques, però va portar els demòcrates a acusar-lo de voler lucrar-se de manera il·lícita amb el conflicte. També la setmana passada, Hegseth va acomiadar tres generals del Pentàgon, una purga que ha generat especulacions.
La presumpta maniobra il·lícita de Hegseth la va destapar el Financial Times citant diverses fonts coneixedores de l'assumpte. Segons el diari britànic, un broker de Morgan Stanley va mirar d'invertir en nom del secretari de Defensa diversos milions de dòlars en un fons cotitzat de BlackRock que inclou paquets d'accions de les principals empreses armamentístiques dels EUA, des de Lockheed Martin i RTX fins a Northrop Group i Palantir. La consulta es va realitzar al febrer, pocs dies abans que els EUA i Israel ataquessin l'Iran, i va provocar una revisió interna a BlackRock. Les normes internes del Departament de Defensa prohibeixen explícitament als seus funcionaris tenir accions dels principals conglomerats de defensa del país.
L'operació financera no va arribar a completar-se perquè, segons el diari britànic, el fons en el qual volia invertir Hegseth no estava llavors disponible per als clients de Morgan Stanley. Des d'aleshores l'antic presentador de Fox News ha negat la més gran, a l'afirmar a través d'un dels seus portaveus que "les al·legacions són completament falses". Però res d'això ha evitat que el Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants obri una investigació, a la qual ha seguit una altra preliminar al Senat. De moment, es desconeix si Hegseth va buscar altres alternatives d'inversió després de fracassar el seu intent amb el fons de BlackRock.
