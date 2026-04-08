Teheran amenaça de "submergir tota la regió en la foscor"
L’Iran va demanar formar "cadenes humanes" per protegir les instal·lacions energètiques i els ponts que Trump va dir que destruiria si no obrien Ormuz
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran va amenaçar ahir de "submergir tota la regió en la foscor, incloent l’Aràbia Saudita", si l’Exèrcit dels EUA compleix l’ultimàtum del president nord-americà, Donald Trump, d’atacar tota instal·lació elèctrica i pont del país persa. Trump, dilluns passat, va amenaçar de "destruir tot el país en una sola nit, i aquella nit pot ser la de demà [per la matinada passada]" en cas que l’Iran no accepti arribar a un acord que serveixi per obrir l’estret d’Ormuz, tancat parcialment des de l’inici de la guerra.
"Fem una crida a tots a donar-nos les mans: atacar la infraestructura pública és un crim de guerra", va dir ahir el viceministre iranià d’Esports, Alireza Rahimí, que va fer una crida als seus ciutadans per muntar cadenes humanes en ponts i centrals elèctriques per fer front als possibles bombardejos dels EUA i Israel. Diversos milers de persones, per tot l’Iran, es van manifestar ahir a la tarda als llocs amenaçats.
"Si no hi ha un acord, tot pont a l’Iran serà destruït […]. Tota estació elèctrica estarà cremant, explotant. Mai més podran funcionar", va declarar Trump dilluns. Hores abans que vencés l’ultimàtum, el republicà va elevar la pressió i en un missatge a la seva xarxa Truth Social va assegurar que "aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai". Atacar instal·lacions civils a propòsit està catalogat com un crim de guerra, segons la Convenció de Ginebra.
L’arribada de la data límit apuntada pel multimilionari nord-americà va fer augmentar la tensió enormement a la regió, i no només a l’Iran: hi ha un gran temor que països com l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, ja castigats amb duresa durant l’últim mes, s’afegeixin a la guerra que fueteja la regió, en cas que la resposta iraniana als bombardejos dels EUA i Israel sigui tan devastadora com Teheran promet. "L’època de l’autocontrol ha acabat. Farem alguna cosa amb les infraestructures dels nord-americans i els seus aliats que farà que tots es quedin sense petroli i gas durant anys. La nostra resposta anirà més enllà de l’Orient Mitjà", va amenaçar la Guàrdia Revolucionària iraniana. La guerra entraria en una nova i perillosa fase.
Avís d’Israel
Hi va haver més amenaces: Israel, ahir, va fer un comunicat –al’estil dels que fa mesos que realitza a Gaza o al Líban– en què va reclamar als ciutadans iranians que no utilitzessin cap tren, ni estiguessin a prop de línies ferroviàries. "Eviteu viatjar amb tren a partir d’ara", va declarar, en farsi, el compte a les xarxes socials de l’Exèrcit israelià, donant a entendre que Israel té per objectiu qualsevol punt ferroviari en territori persa.
"No hi ha cap justificació per atacar civils. La llei humanitària internacional explícitament estipula que atacar civils sense defensa és un crim de guerra", va subratllar en un comunicat la Mitja Lluna Roja iraniana, que va informar de 15 civils morts en atacs israelians i dels EUA durant la matinada d’ahir.
Mentrestant, el Pakistan, Turquia i Egipte, que fa setmanes que intercanvien missatges entre Washington i Teheran, intentaven aconseguir un alto el foc in extremis que eviti l’escalada d’un conflicte que afecta tot el planeta.
