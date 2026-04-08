El tribunal decideix enjudiciar la Kitchen sense més dilació
L’Audiència rebutja suspendre el judici per reobrir la investigació, confirma la seva competència per seguir endavant i diu no a incorporar nou àudios de Villarejo per aparèixer l’exonerada Cospedal.
Ernesto Ekaizer
El judici a la Kitchen segueix endavant a l’Audiència Nacional. La presidenta del tribunal i ponent de la sentència, Teresa Palacios, després de deliberar amb els altres dos magistrats, Francisca María Ramis i Francisco Ballesteros, va confirmar que el tribunal té competència sobre l’operació perquè, segons va explicar el fiscal César Rivas, la Kitchen té connexitat amb la causa Tàndem, on s’investiga el llavors comissari José Manuel Villarejo per encàrrecs que li van ser realitzats i pagats, en diners i en contractes, atesa la seva condició de policia en actiu (es va jubilar el 2016).
La Kitchen era el projecte MSP, segons els documents trobats en el registre del domicili de Villarejo, una activitat dirigida a controlar, ocultar, destruir proves que afectaven el PP en moments en què els seus dirigents eren investigats, en paral·lel, en la causa Gürtel. La Fiscalia va aportar també un altre element de connexió en el fet que les proves buscades i aparentment trobades van servir com un mitjà per aconseguir, per part dels policies, impunitat, per dissuadir que s’actués contra ells.
Palacios va explicar que el tribunal rebutjava la qüestió de suspendre el judici, anul·lar la interlocutòria de procediment abreujat del 29 de juliol del 2021, i reobrir la investigació basant-se en noves proves, segons la iniciativa d’una de les acusacions populars, la del PSOE. Va explicar, en línia amb el fiscal, que el tribunal no tenia potestat per anul·lar una decisió del magistrat instructor que, a més, havia sigut recolzat per la secció tercera del Penal.
El nom de María Dolores de Cospedal es va convertir en protagonista en la sessió. Perquè l’acusació del PSOE volia precisament reobrir la investigació per considerar que el magistrat García-Castellón va donar tancament a la causa perquè no tenia intenció d’investigar la pota política de la Kitchen. En rigor, aquesta va ser la posició del fiscal encarregat del cas, Miguel Serrano, que va recórrer la decisió d’arxivar la causa per a Cospedal davant la Sala Penal, però va perdre aquesta batalla.
Però el tribunal que presideix Palacios, a més de rebutjar la suspensió, també va denegar les proves proposades per l’acusació popular del PSOE. En certa manera, el fet de no reobrir o tornar a furgar sobre el sobreseïment de la causa per a Cospedal va portar cua.
Palacios va decidir que Cospedal no serà una via d’aigua en aquest judici. Que serà testimoni en el judici després d’haver sigut investigada, va explicar, i que això crea una situació delicada. La presidenta va mostrar cert menyspreu, poc dissimulat, cap a la lletrada de l’acusació popular del PSOE, Gloria de Pascual, que va suportar serenament els dards, alguns punxants.
El tribunal, doncs, va rebutjar incorporar dos lots d’àudios al plenari: un de tres àudios que va elevar la Unitat d’Assumptes Interns (UAI), que segons l’especialista més gran de Kitchen, l’inspector en cap Gonzalo Fraga, són rellevants. En aquests Villarejo manté veritables reunions amb Cospedal, on es comenten els detalls de tota l’operació. Li dona compte de com va l’encàrrec.
L’única raó per rebutjar aquestes proves és que la seva interlocutora era... La seva cap, qui li va fer l’encàrrec. Però ella va ser salvada per García-Castellón. Palacios va assenyalar que com que l’inspector de la UAI serà testimoni en el judici, l’acusació popular podrà preguntar-li per aquests tres àudios.
El tribunal al rebutjar suspendre el judici sembla haver sucumbit a la deriva d’eliminar qualsevol rastre que pugui incriminar Cospedal.
