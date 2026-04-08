Guerra a l’Orient Pròxim
Els Estats Units i l’Iran acorden un alto el foc de dues setmanes després de 40 dies de guerra
El mandatari nord-americà havia advertit hores abans que "aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"
"No vull que això passi, però és probable que passi", va afegir
A quatre hores de la data límit va assegurar que estaven en "negociacions intenses"
Idoya Noain
Donald Trump ha tornat a fer marxa enrere en una de les seves amenaces, la més forta que havia fet fins ara contra l’Iran. Només 88 minuts abans que es complís el termini que ell havia marcat per bombardejar plantes elèctriques i ponts del país, atacs a infraestructures civils que podrien representar un crim de guerra, el president dels Estats Units ha anunciat a Truth Social que prorroga aquest ultimàtum dues setmanes.
L’anunci de Trump ha arribat poc després que Shebhaz Sharif, primer ministre del Pakistan, fes a les xarxes socials una proposta que incloïa aquesta pròrroga, així com la crida a l’Iran a mantenir obert durant aquests 15 dies l’estret d’Ormuz.
"Aquest serà un alto el foc de dues parts", ha escrit Trump, que ha assegurat que l’acord depèn de la "reobertura completa, immediata i segura" del pas marítim estratègic, vital per al comerç mundial de petroli i que Teheran ha tancat pràcticament des que els EUA i Israel van obrir la guerra el 28 de febrer.
El mandatari, que ha parlat de converses amb Sharif i amb el líder militar pakistanès Asim Munir, ha justificat en el seu missatge que la seva "raó" per a la pròrroga és que ja ha "assolit i superat tots els objectius militars". "Estem molt avançats en un acord definitiu referent a la pau a llarg termini amb l’Iran i la pau a l’Orient Pròxim", ha escrit també.
"Hem rebut una proposta de 10 punts de l’Iran i creiem que és una base sobre la qual es pot treballar per negociar", ha explicat. "Gairebé tots els punts que en el passat eren contenciosos han estat acordats entre els EUA i l’Iran, però un període de dues setmanes permetrà finalitzar i consumar l’acord", ha afegit.
Una font de l’Administració nord-americana citada sota anonimat per The New York Times ha assegurat que els bombardejos nord-americans s’han aturat immediatament com a part de l’acord. També una font de la Casa Blanca citada de manera anònima per CNN ha assegurat que Israel forma part de l’acord d’alto el foc i que el govern de Binyamín Netanyahu ha accedit a suspendre la seva campanya de bombardejos mentre continuen les negociacions. En el moment d’escriure aquestes línies no hi havia confirmació oficial israeliana ni es coneixien detalls fonamentals com ara si Israel suspendrà també els seus atacs al Líban.
L’Iran i l’obertura d’Ormuz
Teheran també ha acceptat les condicions del Pakistan. En un comunicat publicat per l’Agència Mehr News, el Consell de Seguretat Nacional Suprem iranià ha confirmat l’acord d’alto el foc. El text assegura que el pacte es va aconseguir amb l'aprovació del nou líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtaba Jameneí. Ho emmarca com una "victòria per a l’Iran" i informa que les negociacions a la recerca d’un acord definitiu se celebraran a Islamabad a partir del 10 d’abril.
També el ministre d’Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha informat en un comunicat de l’acceptació de la proposta d’alto el foc. El cap de la diplomàcia de Teheran ha dit que quan s’aturin els atacs contra l’Iran el país "cessarà la seva operació defensiva". "Durant un període de dues setmanes, el pas segur a través de l’estret d’Ormuz serà possible mitjançant la coordinació amb les Forces Armades de l’Iran", ha explicat.
El paper de la Xina
Segons tres fonts iranianes citades sota anonimat per The New York Times, l’acord ha arribat després dels esforços diplomàtics frenètics pakistanesos, però també després d’una intervenció d’últim moment de la Xina, un aliat clau per a l’Iran, que ha demanat al país flexibilitat i que rebaixés les tensions.
Hores abans, la Xina havia fet servir amb Rússia el seu poder de veto al Consell de Seguretat de l’ONU per frenar una resolució que tractava d’obrir l’estret d’Ormuz, però que Pequín i Moscou consideraven desequilibrada i perillosa, en no fer referència a les "causes arrel" d’aquesta guerra, oberta pels atacs dels EUA i Israel. Fu Cong, l’ambaixador davant l’ONU del govern de Xi Jinping, havia declarat que el moment de la votació, just quan Trump havia escalat tan greument les seves amenaces fins a incloure la de destruir una civilització, era també un factor per al rebuig.
Alleujament global i als mercats
Els esdeveniments in extremis han donat un respir a l’Iran, a tot l’Orient Pròxim i al món, que contenien la respiració aquest dimarts, a mesura que el rellotge avançava cap al termini marcat per Donald Trump com a ultimàtum a Teheran per presentar un pacte “acceptable” per a ell o veure’s sotmès a la devastadora campanya d’atacs a ponts i plantes elèctriques.
El preu del petroli, que havia experimentat pujades després de les amenaces del líder nord-americà, ha començat a caure en les negociacions posteriors al tancament dels mercats i el cru West Texas Intermediate (WTI), referència als EUA, va baixar més d’un 9%. Als mercats de futurs, mentrestant, es registraven pujades.
Quan faltaven prop de quatre hores perquè expirés aquest frenètic i angoixós compte enrere, amb el punt final establert a les 20.00 hores a Washington (les 02.00 de la matinada de dimecres a l’Espanya peninsular i les 03.30 a Teheran), el lleugeríssim i volàtil raig d’esperança d’una possible solució, encara que fos temporal, havia començat a entreveure’s.
En una breu trucada a Fox News Trump havia assegurat que estaven tenint lloc “negociacions intenses”, paraules que almenys no replicaven les seves brutals amenaces del matí, quan havia escrit a la seva xarxa social que a la nit podia “morir tota una civilització, per no tornar mai més”, o de la vigília, quan també va dir que podia acabar amb les infraestructures crítiques del país en només quatre hores.
La proposta del Pakistan
Trump en aquell moment eludia definir els seus sentiments davant la possibilitat d’una sortida negociada i tampoc no volia entrar a valorar la proposta que havia arribat a la tarda a través del primer ministre del Pakistan, Sharif.
Aquest, en un missatge a les xarxes socials, havia sol·licitat a l’ocupant de la Casa Blanca la pròrroga de 15 dies al seu ultimàtum per donar espai a negociacions i “per permetre que la diplomàcia segueixi el seu curs”. Sharif també demanava a l’Iran que obri durant aquestes dues setmanes l’estret d’Ormuz i a totes les parts, inclòs Israel, un alto el foc.
Per la part iraniana, una de les respostes visibles que donava bons senyals a la proposta pakistanesa l’havia donada a X Reza Amiri Moghadam, ambaixador de Teheran al Pakistan. En aquest missatge el diplomàtic ha escrit: "Per ara, un pas endavant respecte a una etapa crítica i sensible. En la pròxima etapa, el respecte i la cortesia haurien de substituir la retòrica i la redundància".
Confusió prèvia i més atacs
Així s’ha acabat amb alleujament un dia marcat per la confusió sobre l’estat de les negociacions. Tot i que fonts iranianes van parlar inicialment que Teheran havia abandonat els intercanvis de missatges indirectes a través de mediadors en resposta a les amenaces de Trump, tant Sharif com una font del govern de Binyamín Netanyahu esmentada per The New York Times van assegurar que s’estaven produint avenços en el diàleg. El diari també va dir que un càrrec iranià havia explicat que el Pakistan va intensificar els seus esforços després de l’amenaça de retirada de l’Iran.
Les notícies arribaven també després d’hores en què els EUA i Israel van intensificar els seus bombardejos i atacs a l’Iran. L’illa de Kharg, una sinagoga, l’Institut de Recerca Aeroespacial, diversos ponts, vies ferroviàries i un mercat, entre d’altres, van ser colpejats durant la jornada, causant sis morts i cinc ferits.
