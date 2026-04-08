Vance fa costat a Orbán a Budapest i acusa Brussel·les d’ingerència electoral
El vicepresident dels EUA acudeix en auxili del primer ministre hongarès, quan falten cinc dies per a uns comicis costa amunt per al líder ultranacionalista, que apareix com a servidor de Putin i Trump
Gemma Casadevall
"No crec que els hongaresos escoltin un vicepresident dels EUA. Per a això no he vingut aquí. Però vull enviar un senyal a tots aquells, especialment els buròcrates de Brussel·les, que pretenen controlar el poble hongarès perquè no els agrada el seu líder". Amb aquest missatge euroescèptic va iniciar ahir el vicepresident dels EUA, J. D. Vance, la seva visita a Budapest, quan falten cinc dies per a unes eleccions amb què el primer ministre, l’ultranacionalista Viktor Orbán, aspira a perpetuar-se en el poder. Després de 16 anys en el càrrec, té davant seu un rival que va al capdavant en els sondejos, Péter Magyar. Per Orbán, el líder opositor és una "marioneta de Brussel·les", que si arriba al poder acabarà amb la seguretat energètica que Hongria deu a les seves excel·lents relacions amb Moscou i amb Washington. "Europa s’aboca a la pitjor crisi energètica de la seva història. Per això és tan important la cooperació amb els EUA", va afirmar Vance.
L’estratègia d’Orbán i el seu visitant d’imputar ingerències a Brussel·les coincideix amb la recta final d’una campanya que ha estat plena d’investigacions periodístiques que documenten el servilisme del líder hongarès cap al Kremlin, a més de la seva declarada admiració per Trump.
"Cap país estranger ha d’interferir en les eleccions hongareses. És el nostre país. La història d’Hongria no l’han escrit ni Washington, ni Moscou ni Brussel·les, s’ha escrit als carrers i a les places d’Hongria", va apuntar Magyar a través de xarxes socials, en paral·lel a l’arribada de Vance a Budapest. Posteriorment, a través d’un comunicat, el líder opositor va assegurar que, després de la victòria electoral que dona per segura, els Estats Units continuaran sent per a Hongria "un soci important", tant per la seva condició d’aliat de l’OTAN com respecte a relacions comercials.
També en paral·lel al suport del vicepresident nord-americà a Orbán es van difondre noves informacions, aquesta vegada a través de Bloomberg, entorn d’una conversa entre el primer ministre hongarès i Vladímir Putin de l’octubre passat. Orbán es posava literalment al seu servei per a la celebració d’una cimera russo-estatunidenca a Budapest destinada a posar fi a la guerra d’Ucraïna. "Estic enterament a la seva disposició per a tot el que faci falta", va assegurar a Putin, a qui va felicitar pel seu aniversari per passar a continuació a elogiar Trump.
Fidel a dos amos
La idea d’una cimera a Budapest no va prosperar. Però la conversa mostra de nou Orbán com un fidel servidor de dos amos, els líders de les superpotències. "És cert. Vaig parlar amb el president Putin sobre el final de la guerra i per organitzar una cimera a Budapest. ¿Què has fet tu per la pau?", va respondre en to desafiador el mateix Orbán, en un missatge en les xarxes dirigit al primer ministre polonès, Donald Tusk, després que aquest critiqués la seva conducta.
La visita de Vance, que va viatjar acompanyat de la seva dona, Usha, és previsiblement l’última expressió de suport del màxim rang internacional a la campanya d’Orbán. El seu programa consistia en la conferència de premsa conjunta, seguida d’un míting en un estadi, per pernoctar a Budapest i marxar avui. La capital hongaresa va engalanar alguns carrers del centre amb banderes nord-americanes, en honor a la delegació del vicepresident. Ja al míting de l’estadi, i davant milers de seguidors, Vance "va escenificar" una trucada a Trump a través del seu mòbil, entre la joia dels assistents. Després d’un intent fallit es va sentir la veu del president nord-americà, que es va proclamar una vegada més "fan" d’Orbán.
El suport presencial de Vance va seguir la visita, amb missatges idèntics, feta el febrer passat pel secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio. El trumpisme europeu i especialment els anomenats Patriotes per Europa, el grup de l’Eurocambra fundat per Orbán, van acompanyar també presencialment el primer ministre hongarès a mitjans de març. Van acudir a Budapest des de l’austríac Herbert Kickl fins al neerlandès Geert Wilders i el castellà Santiago Abascal.
L’expectació per les eleccions de diumenge va més enllà de les fronteres d’aquest país, de només 10 milions d’habitants. En una nova victòria del líder ultranacionalista estan dipositades les expectatives d’altres partits agermanats europeus, com l’Agrupació Nacional de Marine Le Pen, ja que seria un fort reconeixement davant les eleccions presidencials franceses de l’any vinent.
L’equip d’Orbán ha programat un últim míting a Budapest, el mateix dissabte, dia en què Magyar recorrerà diverses ciutats hongareses. Els analistes donen per fet que al líder opositor l’afavoreix el vot urbà, però pot fallar-li el rural.
Els sondejos dels comicis atorguen entre 15 i 19 punts d’avantatge a Magyar. No obstant, les peculiaritats del sistema electoral hongarès, remodelat amb Orbán en el poder, afavoreixen el seu partit, Fidesz. Amb un 45% dels vots, Orbán podria revalidar el seu domini, mentre que Magyar necessitarà almenys cinc punts per sobre de la majoria per assegurar-se la victòria.
