Víctor Torres i Armengol es desvinculen de la trama
C. G. / Á. V.
El judici contra l’exministre José Luis Ábalos es va iniciar ahir amb la lectura per part de la secretària judicial de les declaracions per escrit remeses per la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i del ministre Ángel Víctor Torres. En els seus escrits, tots dos es desvinculen de la contractació de les mascaretes amb l’empresa apadrinada pel comissionista Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, i recorden la difícil situació viscuda en la pandèmia i la necessitat que hi havia de material sanitari.
Armengol va assegurar que no recordava haver creuat whatsaps amb el que era assessor d’Ábalos, Koldo García. "Mai he parlat amb el senyor García sobre expedients de compra ni sobre material sanitari, ni em va fer referència a cap empresa", va afirmar Armengol.
Respecte a Torres, Aldama el va acusar en seu judicial de reclamar-li 50.000 euros a través de Koldo, si bé finalment no els hi va donar. Per la seva banda, el ministre també va rebutjar qualsevol irregularitat en la contractació de mascaretes i va explicar que va conèixer l’empresa avalada per Aldama, Soluciones de Gestión, per la "referència positiva" que tenia després dels enviaments fets a Transports i altres administracions.
