Violència interna al Líban
La mort d’un alt càrrec d’un partit cristià en un atac d’Israel genera enuig en el col·lectiu, que sent que han sigut arrossegats a la guerra per Hezbol·là.
Andrea López-Tomàs
Pierre Moawad, Roula Mattar, Georges Soueid, Pierre el Rahi, Flavia Moawad, Elie Soueid… Són morts amb nom propi, reivindicades en un mar de víctimes anònimes. Són libanesos cristians morts per les bombes d’Israel que arrasen la comunitat xiïta. La seva excepcionalitat va minvant a mesura que els atacs israelians ataquen zones fora del control de Hezbol·là i, per tant, amb població no xiïta, com elles. L’atac de diumenge que va matar un líder de les Forces Libaneses, una de les formacions cristianes més importants del Líban, radicalment anti Hezbol·là, ha tornat a despertar els fantasmes de la violència interna que tant mal ha fet a aquest país.
"El problema d’aquesta guerra és que no sabem qui s’està amagant entre nosaltres", denuncia Tony, que regenta una papereria al barri cristià d’Ashrafiye a Beirut. No obstant, viu una tranquil·la vida a l’est de la capital, al llogarret d’Ain Saade, majoritàriament cristià. Diumenge la seva pau es va veure sacsejada. A un centenar de metres de casa seva, va tenir lloc un doble atac israelià de precisió. Pierre i Flavia Moawad van morir a casa seva, al costat de la seva veïna Roula Mattar, que havia anat a prendre cafè. Era la primera vegada que aquest llogarret era objectiu israelià des de l’inici del conflicte el 2023. "Per sort, hi ha una vall que separa la meva casa d’aquesta zona", declara a aquest diari. Els Moawad van morir a l’ala est d’un edifici de quatre pisos del "complex maronita", un projecte d’habitatge social construït per l’Església per a famílies de baixos ingressos. El Pierre era el cap de l’oficina de les Forces Libaneses a Yahshush, a la regió muntanyosa de Kesrouan.
La seva mort ha despertat molta suspicàcia per la metodologia israeliana, pròpia d’un assassinat selectiu normalment dirigit a membres de Hezbol·là o de la Guàrdia Revolucionària iraniana, i l’absència de víctimes mortals de la comunitat xiïta entre el balanç final, que podria indicar que els Moawad havien sigut víctimes col·laterals. Però, sobretot, hi ha molt enuig i indignació entre els cristians del Líban. Senten que han sigut arrossegats a la guerra per part de Hezbol·là. La milícia xiïta va començar a llançar projectils contra Israel el 2 de març passat en venjança per l’assassinat del líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei. Des d’aleshores Israel ha desencadenat la seva violència més brutal contra el Líban, i ha provocat 1.530 morts. Abans dels funerals del matrimoni, tacats de tensió i crits de "Hezbol·là, terroristes", diversos oficials de la formació han recordat als seus seguidors la importància de "no deixar-se portar per reaccions impulsives". Fins ara, les tensions sectàries s’havien mantingut latents, però la mort de Moawad pot ser la gota que faci vessar el got per als cristians.
