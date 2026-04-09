Tensió global
11.000 atacs dels EUA i Israel, 3.000 míssils i drons de l’Iran i 3.500 morts
jose rico / alex r. fischerfrancisco j. moya
Amb l’alto el foc entre l’Iran i els Estats Units, de moment, 40 dies d’atacs creuats en un enfrontament que va escalar a un conflicte regional que ha sacsejat l’economia mundial. El 28 de febrer passat, els EUA i Israel van llançar un atac aeri a gran escala contra objectius militars i governamentals de l’Iran que va acabar amb la vida del líder suprem iranià, Ali Khamenei. Des d’aleshores, Washington i Tel- Aviv asseguren haver atacat més d’11.000 objectius a l’Iran, enfonsat més de 60 vaixells i assassinat 48 alts càrrecs més del règim dels aiatol·làs.
Malgrat els incessants bombardejos, el règim de l’Iran i els seus aliats (Hezbol·là al Líban i els houthis del Iemen) van respondre amb atacs contra una dotzena de països de tota la regió, disparant més de 800 míssils i 2.200 drons contra interessos d’Israel i els EUA. Segons la Mitja Lluna Roja, fins al 2 d’abril, més de 2.000 persones havien mort a l’Iran des de l’inici de la guerra. I segons el Ministeri de Salut del Líban, fins al 6 d’abril, més de 1.497 persones havien mort al país.
Donald Trump va amenaçar de destruir totes les instal·lacions energètiques i de comunicació de l’Iran. L’estat persa té 300.000 ponts, 185 d’ells de més de 100 metres, i 327 plantes elèctriques per proveir els 92 milions d’habitants, amb una capacitat total de 195,6 gigawatts.
La principal carta amb què ha jugat l’Iran ha sigut el tancament de l’estret d’Ormuz, un punt estratègic per on passa el 20% del petroli mundial. Durant la guerra s’han reportat almenys 16 atacs a vaixells al golf Pèrsic i a prop d’Ormuz. L’activitat marítima ha disminuït de manera dràstica, amb milers de barcos encallats a l’espera que es reobri l’estret i amb el nombre de vaixells que arriben caient en picat.
En condicions normals, uns 138 petrolers fan cada dia la travessia per Ormuz, que en el seu punt més estret fa 24 quilòmetres (similar a la distància entre Mallorca i Eivissa). Des del bloqueig iranià, només una dotzena de petrolers aconseguien passar diàriament.
