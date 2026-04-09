Front comú davant l’extrema dreta
El 46% dels espanyols recolzen el pla de Rufián, però sols el 10% li asseguren el vot
El portaveu republicà presenta avui a Barcelona la seva proposta per unir l’esquerra sense l’aval d’ERC
Els Comuns i Podem assistiran a l’acte
Junqueras i Alamany no aniran a la presentació, si bé el partit hi enviarà una representació
Jose Rico
L’ampli i atomitzat espai polític a l’esquerra del PSOE fa mesos que camina esverat després de la proposta que encapçala el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de conformar un front unitari que augmenti les possibilitats electorals d’evitar una majoria absoluta del PP i Vox en les pròximes generals. Després de defensar aquesta fórmula en un acte a Madrid, el dirigent republicà exposarà avui a Barcelona, amb l’eurodiputada de Podem Irene Montero, una idea que no té l’aval de la direcció del seu partit. ¿Què en pensen, però, els espanyols? Una enquesta flaix del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a EL PERIÓDICO conclou que la iniciativa ha generat un interès notable, però un hipotètic lideratge de Rufián podria ser contraproduent.
Gairebé la meitat dels espanyols, el 45,9%, valora positivament la proposta de Rufián que tots els partits a l’esquerra del PSOE arribin a un acord per fer front a l’extrema dreta. Aquest percentatge supera el 75% entre els votants del PSOE i el 85% entre els d’ERC i Sumar; el País Basc i Catalunya són les autonomies on té més suport, per sobre del 60%. A Catalunya, hi ha més partidaris entre els catalanoparlants (65%) que entre els castellanoparlants (58,3%). I, per edats, el suport se situa al voltant de la mitjana estatal en totes les franges, excepte entre els més joves (de 18 a 29 anys), on es redueix al 37,3%.
Ara bé, quan es pregunta sobre la probabilitat de votar una candidatura liderada per Rufián que permetés sumar els vots d’esquerres, només el 10% dels entrevistats afirmen que podrien votar amb tota seguretat aquesta llista, mentre que tres de cada deu (29,3%) no contemplarien en cap cas triar aquesta papereta. Un 10% va ser, aproximadament, el percentatge de vots de les candidatures a l’esquerra del PSOE en les eleccions generals del 2023. Tot i això, s’han de tenir en compte tres matisos. El primer és que la pregunta es planteja en una escala de 0 a 10 i que a l’esmentat 10% d’enquestats que se situen en la probabilitat 10 s’hi ha d’afegir el 10% que es col·loquen en la probabilitat 9 i el 9,3% que s’ubiquen en la probabilitat 8.
El candidat de la llista
El segon matís és que la pregunta planteja la hipòtesi que Rufián encapçalés la llista, de manera que el resultat podria variar segons qui fos el candidat. I el tercer matís és que els votants de dretes no es plantejarien mai recolzar una llista com aquesta. El percentatge de votants segurs d’aquesta hipotètica candidatura augmenta entre els electors d’ERC (30,1%), Sumar (24,3%) i el PSOE (20,1%). Quatre autonomies se situen per sobre de la mitjana estatal: les Canàries (29,5%), la Comunitat Valenciana (15,2%), Catalunya (13,4%) i Castella i Lleó (12,1%).
L’interès per Rufián i la seva proposta es reflecteix en el seguiment de l’acte que es va fer a Madrid el 18 de febrer. La meitat dels enquestats (50,7%) consideren positius els missatges transmesos en l’acte, davant el 20% que els valoren negativament i el 29,3% que es declaren neutres. Dos de cada tres espanyols (63,7%) consideren que la unió de les esquerres podria arribar a frenar el progrés de l’extrema dreta i el 52,7% tenen por que Vox entri al Govern.
L’acte que se celebra avui serà una nova oportunitat perquè el diputat republicà presenti la seva proposta, que sempre ha causat un cert enrenou tant per l’envergadura del que planteja –ajuntar partits tradicionalment enfrontats– com pel fet que té el rebuig frontal de la seva pròpia organització política. De fet, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, i el seu número dos, Elisenda Alamany, no assistiran a l’acte, si bé la direcció del partit hi enviarà una representació.
Els Comuns hi enviaran una delegació del partit. Encara que no siguin protagonistes directes, la formació considera que "té sentit" que hi siguin perquè fa anys que insisteixen en la necessitat de consolidar confluències d’esquerres, malgrat que no veuen "recorregut" a la idea de Rufián perquè no té al darrere el suport d’ERC. A més, moderarà l’acte Xavier Domènech, exlíder i un dels fundadors dels Comuns. Són conscients que aquesta proposta costarà que arreli, però sí que aspiren a refer ponts amb Podem. Els liles a Catalunya sí que s’implicaran de ple en l’acte i hi assistiran. De la CUP, en canvi, no hi haurà ningú.
L’acte es farà a l’auditori del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb el títol ¿Què s’ha de fer? Aquesta és, precisament, la gran pregunta que continua pendent de respondre’s. Fonts pròximes a Rufián diuen que l’acte de Barcelona no està concebut perquè faci una proposta concreta. Consideren que el seu paper ha de ser aportar el seu "capital polític i mediàtic" per aconseguir la "fraternitat de les esquerres". A partir d’aquí, es tractarà que entre totes les parts es trobin "fórmules imaginatives" per mirar de concretar aquesta unitat.
