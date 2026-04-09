Llocs emblemàtics
El poble amb un espectacular entorn natural a menys de 20 minuts de Badalona
A pocs quilòmetres de la quarta ciutat més poblada de Catalunya, hi ha una de les localitats més boniques de la costa
Gabriel Roncero
Badalona és la quarta ciutat més poblada de Catalunya, una ciutat amb una àmplia oferta d'activitats de tota mena. Malgrat això, de cara al cap de setmana és possible que ens vingui de gust un destí més tranquil on perdre'ns. A prop de Badalona, concretament a 20 minuts amb cotxe, hi ha un atractiu municipi que val la pena. Tot i que és probable que la seva història sigui més antiga, no és fins al segle X que es comença a recopilar informació escrita sobre els fets i l'evolució d'aquesta localitat, que és una de les més emblemàtiques de la comarca del Maresme.
Amb una superfície de 9,59 km² i una població propera als 10 mil habitants, ens referim a un municipi situat a la zona muntanyosa de la serralada de Sant Mateu, a pocs quilòmetres del mar. Té dues rieres, la de Coma Clara i la de Coma Forca, que, quan s'uneixen, formen la riera d'Alella, que desemboca al mar al municipi del Masnou.
Terra de vi
Parlem d'Alella, un municipi situat en un entorn natural privilegiat, que combina la tranquil·litat i la bellesa del turisme rural amb la seva rica història i cultura.
Aquest poble destaca per la seva producció i tradició vinícola. De fet, compta amb un dels cellers més importants del territori català, Alella Vinícola Celler, que produeix vins amb denominació d'origen pròpia. Per això, la parada a les seves vinyes és obligatòria per gaudir de visites guiades, tastos de vi i aprendre sobre el procés d'elaboració dels seus productes.
Parades obligatòries
Sens dubte, l'església de Sant Feliu és una de les visites obligades a Alella. Està construïda sobre un temple romànic del qual es conserven parts del campanar. Es va ampliar al segle XV i va ser reformada a principis del segle XVII, quan es va construir la façana barroca actual.
Un altre dels imprescindibles és la Masia-Museu Can Magarola, una antiga masia fortificada, catalogada com a bé cultural d'interès local i que, actualment, és la seu de la denominació d'origen Alella. Anteriorment, havia estat el museu municipal.
Finalment, si busques connectar amb la natura, Alella és el destí ideal. Envoltat de muntanyes i turons verds a prop del mar, ofereix un entorn natural impressionant. A poca distància del poble, hi ha tant el parc de la Serralada Litoral com el parc natural de la Serralada de Marina, un lloc perfecte per als amants del senderisme i de les activitats a l'aire lliure.
