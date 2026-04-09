Col·loqui al CIDOB

André Denk, director de l'Agència Europea de Defensa: "La UE necessita assumir més responsabilitat en la seva pròpia seguretat i reduir la dependència dels EUA"

El general alemany destaca la dificultat de coordinar els estats membres, però subratlla l'evolució positiva dels últims anys i insta a superar la "dependència significativa" de la indústria militar dels EUA

El director executiu de l'Agència Europea de Defensa, André Denk, durant el seu discurs en el CIDOB, aquest dijous. / LAURA PUIG

Laura Puig

Barcelona

Els reptes geopolítics de l'ordre mundial actual, que molts qualifiquen de desordre, han d'empènyer la Unió Europea (UE) a "assumir més responsabilitats en la seva pròpia seguretat" i a reduir la "significativa dependència" respecte de la indústria militar dels EUA, una potència que sota el Govern de Donald Trump està menyspreant i amenaçant les aliances forjades després de la Segona Guerra Mundial. Aquest ha estat el principal missatge que ha transmès aquest dijous a Barcelona André Denk, director executiu de l'Agència Europea de Defensa, durant un esmorzar informatiu organitzat pel 'think tank' CIDOB.

"La seguretat i la defensa ja no són assumpte d'altres, són cosa de tothom. Europa necessita assumir més responsabilitat en la seva pròpia seguretat. No de manera aïllada ni subordinada, sinó juntament amb els seus socis", ha subratllat Denk, que ha estat presentat per qui va ser fins fa poc el seu cap, l'exalt representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna dels Vint-i-set i avui president del CIDOB, Josep Borrell. I per aconseguir aquest objectiu, el general alemany ha detallat que calen "tres coses": forces armades "més fortes", una base industrial "més resilient" i una cooperació entre estats membres "més profunda".

El nou cicle 'T'apropem allò que ens mou' acostarà la dansa contemporània a Igualada i Sant Martí de Tous

Els mems que han aparegut arran de la missió Artemis II

La Fundació Montepio convoca 400 estudiants a Manresa per conscienciar-los sobre la seguretat viària

