Entrevista
Andrius Kubilius, comissari europeu de Defensa: «La UE ha d’accelerar la producció d’armes perquè els EUA prioritzaran les seves necessitats amb la guerra de l’Iran»
L’exprimer ministre lituà conversa amb EL PERIÓDICO sobre els reptes de la seguretat europea davant la guerra d’Ucraïna, la crisi a l’Orient Mitjà i la relació amb l’OTAN en temps de Trump
Irene Benedicto
Andrius Kubilius (Vilna, 1956), físic i polític lituà, és l’actual comissari europeu de Defensa i Espai en la segona Comissió von der Leyen, i abans va ser dues vegades primer ministre de Lituània. La seva cartera ha guanyat un pes central en un moment marcat per la crida al rearmament europeu amb la invasió russa d’Ucraïna i la guerra a l’Orient Mitjà, així com la discussió sobre la relació amb l’OTAN. Aquesta setmana participa a Barcelona en l’European Pulse Forum de POLITICO i beBartlet.
¿Com valora la UE la situació amb l’Iran?
Sempre és millor preservar la pau que permetre una escalada amb conseqüències molt greus. Veurem com evolucionen els esdeveniments. Personalment, m’agradaria veure l’Iran com un país normal, tot i que no estic segur que el que ha passat fins ara vagi en aquesta direcció. En tot cas, la pau és fonamental. També seria molt important garantir acords sobre la navegació marítima, especialment per l’estret d’Ormuz, perquè això afecta tothom i, en particular, els preus de l’energia, que són una preocupació important.
¿Com ha accelerat la guerra d’Ucraïna les prioritats de defensa de la UE?
La guerra d’Ucraïna ha sigut decisiva. Som el principal suport financer d’Ucraïna, amb més de 180.000 milions d’euros comunitaris, i ara preparem un nou préstec de 90.000 milions, dels quals 60.000 milions passarien pels meus serveis per recolzar en defensa. Aquest paquet continua bloquejat pel veto hongarès, tot i que esperem que la situació pugui canviar.
Ucraïna no només es defensa a si mateixa, sinó que també ens defensa a tots. Diferents serveis d’intel·ligència creuen que Rússia podria estar preparant-se per posar a prova l’article 5 de l’OTAN i agredir països veïns de la UE, com els bàltics, Finlàndia o Polònia. Per això estem reforçant les nostres capacitats de defensa: per dissuadir i perquè sabem que tenim molt a aprendre d’Ucraïna.
¿Quines lliçons hauria d’extreure la UE de la guerra a Ucraïna?
Ucraïna ha aconseguit resistir, ha adquirit una experiència militar provada en combat i ha desenvolupat una indústria de defensa molt innovadora, també provada sobre el terreny. Els països del Golf són un bon exemple: han demanat ajuda a Ucraïna per defensar-se d’atacs iranians amb drons, perquè han comprès que els ucraïnesos tenen capacitats molt valuoses en aquest àmbit.
Això demostra que nosaltres, com a europeus, encara més pròxims a Ucraïna i bolcats en el seu suport, també hem d’integrar aquest aprenentatge en les nostres pròpies capacitats de defensa. Per això volem estrènyer la nostra relació amb Ucraïna, recolzar la integració de la seva indústria de defensa amb l’europea i posar en marxa programes concrets en aquesta direcció.
¿Com salvar la relació entre la UE i l’OTAN davant les amenaces de Trump?
La nostra relació amb l’OTAN és molt estreta i racional. S’ha de distingir entre les declaracions de Trump, sovint irades i imprevisibles, i els missatges estratègics de llarg termini que rebem de l’administració i de les institucions nord-americanes, que són molt més clars.
Els EUA volen que els europeus assumim la responsabilitat principal de la defensa del continent, perquè Washington preveu concentrar cada vegada més recursos a l’Indo-Pacífic i a l’hemisferi occidental. A Europa, el seu paper serà més secundari. Aquesta és la base del que alguns anomenen una OTAN 3.0. Nosaltres entenem que Europa ha d’assumir molta més responsabilitat en la seva pròpia defensa i, al fer-ho, enfortir l’OTAN. Això és el que estem debatent amb els nostres socis transatlàntics.
¿Detecta missatges contradictoris entre Trump i els canals oficials dels EUA?
Veiem missatges diferents, més que contradictoris. Trump té un estil propi per intentar aconseguir el que ell anomena «acords»: és imprevisible, de vegades amenaçador, i forma part de la seva manera d’actuar. De vegades obté resultats; en d’altres, genera molta confusió, com va passar amb les seves declaracions sobre Groenlàndia. Hem d’acostumar-nos a conviure amb aquesta nova normalitat. Però no hem de fixar-nos només en Trump, sinó també en les institucions nord-americanes. El seu llenguatge és diferent. Trump pot dir que l’OTAN ja no és necessària, mentre que les institucions diuen que sí, però que els europeus han de fer un pas endavant perquè els EUA reduiran el seu paper. No diria que són missatges enfrontats, però sí diferents.
¿Com interpreta que els EUA siguin alhora el principal proveïdor d’armes per a la UE i promotor del rearmament europeu?
Els EUA produeixen moltes armes de gran qualitat i, en alguns casos, sistemes que Europa no fabrica, per això la UE els compra entre el 40% i el 50% del seu material a ells. Però ara hem de desenvolupar la nostra pròpia producció.
Els diners de la UE han de servir per ajudar els Estats membres a comprar més producció europea. De vegades, els nord-americans ho han criticat. Però ara estem davant una situació nova: després de la guerra amb l’Iran, veiem que la indústria nord-americana probablement dedicarà en els pròxims anys la producció sobretot a reposar els seus propis arsenals i potser també els dels seus aliats del Golf.
Trump està demanant al Congrés inversions addicionals molt importants precisament pel dèficit de les seves reserves. Això significa que, tot i que Europa volgués comprar més als EUA, és possible que la indústria nord-americana no pogués absorbir aquesta demanda extra. No es tracta d’una disputa entre aliats, sinó d’una escassetat real de capacitat de producció.
¿Què diria a un país de la UE que prefereix comprar ràpid fora, especialment als EUA, en comptes d’esperar a la producció europea?
Els diria que fins i tot abans de la guerra amb l’Iran, diversos governs europeus ja advertien que els terminis d’entrega de la indústria nord-americana s’estaven allargant. I ara aquesta dificultat serà encara més gran. Per això, és previsible que cada vegada més països europeus orientin les seves compres cap a la indústria de defensa europea.
¿Com convèncer els que a Espanya veuen la despesa en defensa com una retallada de l’Estat del benestar?
Els espanyols no difereixen gaire de la resta d’europeus en el seu recolzament a Ucraïna i a una inversió més gran en defensa. La clau sembla estar més en el lideratge polític. Les enquestes mostren que molts ciutadans, també a Espanya, reclamen una defensa europea més forta: prop del 70% dona suport fins i tot la idea d’un exèrcit europeu. Els líders haurien d’escoltar aquest missatge.
¿Veu com un problema que el lideratge espanyol vagi de vegades en una altra direcció que la majoria d’altres governs europeus?
El problema sorgeix quan els líders s’aparten del que volen els seus ciutadans, i això només poden corregir-ho els votants. Tot i que a la UE hi ha posicions diferents, avui està clar que la seguretat i la defensa són prioritats per als europeus. I els responsables polítics han d’escoltar aquesta demanda.
¿Què respon als qui temen que donar suport a Ucraïna o rearmar Europa perjudiqui l’educació o la sanitat públiques?
El meu missatge és clar: donar suport a Ucraïna i reforçar la nostra defensa costa diners, però no fer-ho costaria molt més. Un estudi noruec va comparar dos escenaris: si Ucraïna no rep prou suport i Rússia avança, el cost per a Europa –per més refugiats, una Rússia militarment més forta i altres conseqüències– podria arribar a 1,5 bilions d’euros. En canvi, augmentar ara l’ajuda a Ucraïna costaria tres o quatre vegades menys. En altres paraules, invertir en defensa és car, però no estar preparats pot sortir moltíssim més car en diners, sofriment i seguretat.
