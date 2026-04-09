CONVALIDACIÓ AL CONGRÉS
Bustinduy ignora el rebuig de Junts al decret d'habitatge i denuncia una "operació per donar-lo per mort"
Admet que "les converses formals no han començat" però es mostra "convençut" que s'aprovarà
Envia un missatge velat al PSOE: "Entenc que el decret el donarà suport tot el Govern"
Ana Cabanillas
Pablo Bustinduy denuncia una "operació per donar per mort" el decret d'habitatge que preveu la pròrroga de contractes de lloguer que vencin el 2026 i el 2027 i que limita les actualitzacions de preu al 2%, malgrat el rebuig exprés de Junts a aprovar-lo. El ministre de Drets Socials, de Sumar, s'ha mostrat "convençut" que el reial decret llei es convalidarà al Congrés dels Diputats, malgrat el rebuig exprés de Junts, que va assegurar que no donaria suport al text.
En un esmorzar organitzat per 'Club Siglo XXI', Bustinduy va assegurar que "de cap manera" dona per perdut el decret i va criticar el que va considerar una "operació per intentar donar per mort el decret abans que es voti" al Congrés, apuntant a un "interès" d'empreses privades en aquest sentit. El text es votarà previsiblement a finals d'abril, després d'esgotar els terminis de 30 dies per a la seva convalidació.
El dirigent va exhibir el suport social de la mesura i es va encomanar a aquestes pressions, advertint que "faran que sigui inassumible el cost polític" de tombar aquesta mesura. Va assegurar, a més, que el suport a aquesta mesura és "transversal" i prové de votants d'esquerres o de dretes, i va aprofitar per demanar als llogaters que "continuïn expressant-se, que continuïn demanant la pròrroga, que està en vigor", i que "demanin als seus representants explicacions" per les seves posicions polítiques.
Fins ara, PP i Junts han rebutjat donar suport al text legal, i des de Sumar han centrat les seves crítiques en el principal partit de l'oposició mentre han evitat entrar en el xoc amb el partit de Carles Puigdemont, confiant que hi hagi opcions de negociació.
El ministre de Sumar va admetre que "les converses formals no han començat" amb altres grups parlamentaris, després d'anunciar-se dilluns una ronda de reunions amb partits que el PP va rebutjar, però va avançar que es produiran "amb el màxim tarannà i la màxima flexibilitat" per avançar en la seva aprovació. En aquest punt, es va mostrar "optimista": "En queda molt i estic convençut que ho tirarem endavant".
Preguntat sobre si el PSOE s'ha d'implicar en aquestes negociacions, Bustinduy va llançar un missatge velat a l'ala del PSOE al Govern: "Aquest és un decret llei de tot el Govern, que entenc que defensarà tot el Govern", va començar, abans d'assegurar que "nosaltres no deixarem d'esforçar-nos fins que ho aconseguim".
A més, va admetre les dificultats per aconseguir tirar endavant el decret, que es va gestar després d'un particular Consell de Ministres que es va retardar dues hores pel rebuig dels cinc ministres de Sumar d'entrar a la reunió fins que no s'acceptés la seva exigència de prorrogar els contractes de lloguer. "Ha estat més difícil arribar fins aquí", aconseguir que estigui en vigor, que no pas el que ens queda per davant", va ironitzar.
