Cita amb els tribunals
Un càrrec d’Adif revela que Ábalos va ordenar no molestar Jésica Rodríguez
El testimoni diu que Pardo de Vera li va traslladar l’encàrrec de l’exministre sobre la seva parella
Claudia Montes declara que mai li van dir «t’he endollat» per la seva feina a Logirail
Ángeles Vázquez
El segon dia de judici contra l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García es va dividir entre les dues dones que l’expolític socialista presumptament va col·locar en empreses públiques, Jésica Rodríguez i Claudia Montes. El que era subdirector de gestió administrativa d’Adif i actuava com a contacte amb Ineco i Tragsatec en els projectes per als quals suposadament treballava Jésica Rodríguez va declarar al Tribunal Suprem que la llavors presidenta de la companyia d’infraestructures ferroviàries, Isabel Pardo de Vera, li va comunicar que traslladés que el ministre havia dit que "no es molestés" la llavors parella d’Ábalos.
Ignacio Zaldívar va explicar que va rebre una trucada de la presidenta per dir-li que "el ministre li havia trucat perquè Ineco l’estava insistint". Segons les seves paraules, en aquell moment va comprovar de qui li estava parlant, perquè fins aleshores no sabia qui era Jésica. Va afegir que des d’Ineco li van indicar que la volien localitzar per fer-li arribar uns xecs de menjar que li corresponien. "Em vaig quedar amb la idea que d’unes 300 persones [incloses en el projecte], aquesta era especial", va assenyalar per explicar per què apareixia en les notes de control laboral que ell havia d’omplir amb la referència "presidència d’Adif". La idea, va afirmar, era que si sorgís algun problema sabia que ho havia de comentar a Pardo de Vera.
Va afegir que ell mateix va telefonar a Rodríguez per demanar-li el seu currículum; aquesta conversa li va permetre comprovar "quin caràcter tenia" ella. Per si no fos prou explícit va incloure els substantius d’"altivesa i supèrbia" a l’hora de definir-la, ja que devia donar mostres que no el podia atendre. Ell va optar per enviar-li un correu electrònic perquè a la tornada li adjuntés el currículum.
La "neboda"
El testimoni no recordava la conversa que va tenir amb la superior de Rodríguez a Tragsatec, Virginia Barbancho, en la qual es va parlar de la no-assistència de la "neboda" d’Ábalos al seu lloc de treball, conversa en la qual va tornar a demanar que se la deixés de molestar.
Prèviament havia declarat el president de Renfe entre el 2018 i el 2023, Isaías Táboas, el nom del qual apareix en un dels informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, en el qual els agents incorporen un missatge de l’expolític a Koldo: "¿A la de Gijón no la poden contractar a Renfe, Adif o algunes de les seves subcontractistes?". "Ho arreglo", va respondre l’exassessor i va enviar el currículum de Montes al llavors màxim responsable ferroviari.
Sobre la remissió del document, el testimoni va dir a preguntes del fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, que Koldo ja li havia parlat de Montes i que ell sempre que rebia un currículum l’enviava a recursos humans de Renfe, i en aquest cas no va fer res de diferent. "El vaig enviar per si podia ser útil per a l’empresa", va afegir.
Sobre la contractació de Montes per part de Logirail, la que va ser Miss Astúries va assenyalar que durant el judici la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars "estan demostrant" que l’exministre i el seu assessor "van fer alguna cosa per darrere, però mai" li van dir "t’he endollat".
Montes, que, segons els investigadors, va pertànyer al "cercle personal" del també exsecretari d’Organització del PSOE, motiu pel qual va ser contractada per Logirail entre el 2019 i el 2022, va explicar que ella va veure que l’empresa tenia un gran creixement i com a mare soltera a l’atur va demanar ajuda al seu "amic i company de partit" José Luis Ábalos.
