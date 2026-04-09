Debat a l'esquerra
Els Comuns acudeixen a l'acte de Rufián i Montero escèptics amb ERC i amb esperances de reconciliar-se amb Podem
El partit d'Ada Colau té pendent refer ponts amb els morats tant a escala estatal com a Barcelona de cara a les municipals
Sara González
Si hi havia algú que fins ara havia capitanejat a Catalunya el clam a favor de les confluències aquests eren els Comuns. No debades, amb aquesta fórmula van conquerir l'alcaldia de Barcelona el 2015 i van guanyar dues vegades les eleccions generals aquell mateix any i el següent. Tanmateix, en els últims mesos i després de la pèrdua d'empenta electoral i el divorci amb Podem, han vist com el líder d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, els ha arrabassat aquesta bandera. Fins al punt que aquest dijous els Comuns es limitaran a assistir com a públic a l'acte que el republicà celebra a Barcelona amb la dirigent dels morats, Irene Montero, i a aplaudir el pregonat front d'esquerres per frenar l'avenç de l'extrema dreta que també subscriu Xavier Domènech, allunyat des de fa vuit anys de la vida orgànica del partit que va contribuir a fundar i que moderarà el debat.
«Té sentit ser-hi encara que no en siguem els protagonistes», asseguren fonts de la formació, que assenyalen que seria un contrasentit estar esperonant una aliança de tot l'espectre a l'esquerra del PSOE de cara a les pròximes eleccions generals i, en canvi, no acudir a un esdeveniment amb aquesta filosofia encara que no estiguin damunt l'escenari. De fet, la lectura que en fan és que tot el que signifiqui agitar el debat que la unitat és necessària els convé. No perquè entri dins dels seus esquemes una candidatura amb ERC, que descarten i que consideren inviable, sinó especialment perquè necessiten refer ponts amb Podemos tant a Catalunya com a escala estatal.
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha tancat files públicament amb la iniciativa de Rufián. «Li dono les gràcies», ha arribat a dir, a més de cridar a «superar egos» i «picabaralles del passat». A la direcció dels Comuns entenen que, al capdavall, és el mediàtic dirigent republicà qui ha acabat venint al seu terreny. Tanmateix, consideren que l'articulació de la seva proposta no té recorregut mentre ell continuï formant part d'ERC. «El problema és que no és ERC, és Rufián sol», asseguren, a més de veure difícil que s'acabi produint una ruptura amb Oriol Junqueras malgrat les tensions internes.
El repte de la papereta a Barcelona
Però aquest escepticisme no impedeix que els Comuns estiguin disposats a continuar formant part de l'all del debat. I encara més després que Podemos hagi accedit a anar amb IU i Sumar a Andalusia encara que hagi estat de mala gana per part de la seva direcció estatal. Els fiascos electorals a Aragó i Castella i Lleó han exercit pressió, però també el clima que s'ha encarregat de generar Rufián, per la qual cosa esperen que hi hagi un efecte dominó que arribi a Catalunya, on no han aconseguit recuperar la relació amb Podem —ara liderat per María Pozuelo— des que va saltar pels aires després de les eleccions generals del 2023.
Un dels principals interessats en això és l'alcaldable a Barcelona i diputat al Congrés, Gerardo Pisarello, qui ha defensat la configuració d'un front d'esquerres a la capital catalana per a les municipals de l'any que ve. Per ara, cap dels interpel·lats —ERC, CUP i Podem— no ha recollit el guant i, en paral·lel, els morats mantenen la seva intenció de presentar candidatures amb les seves sigles i estan treballant per tenir una papereta pròpia també a Barcelona. Anar separats, especialment a la capital catalana, és una cosa que els Comuns consideren que no es poden permetre malgrat considerar que en els últims anys han absorbit bona part de la militància i dels quadres locals dels morats. L'última vegada que això va passar va ser a les eleccions europees i van veure com amb Irene Montero de candidata Podemos va sumar 8.000 vots més que ells a Catalunya.
Des de la ruptura del 2023, els Comuns han estat els principals abanderats de la reconciliació amb el partit de Ione Belarra. Dirigents com Jaume Asens, Colau o Pisarello s'han encarregat de continuar engreixant les relacions amb la cúpula estatal, malgrat que a nivell català no hagin aconseguit recompondre, per ara, el vincle. Amb Rufián o sense, aquest és el motiu de pes pel qual aquest dijous estaran aplaudint en un auditori del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra que es preveu que estigui ple de gom a gom.
