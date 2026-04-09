Sondeig de Politico i beBartlet
Enquesta: El 46% dels espanyols donen suport a reintroduir la mili obligatòria i el 54% la rebutgen
Jose Rico
En l'actual context bèl·lic i en ple debat sobre la necessitat de reforçar les capacitats defensives d'Europa, l'enquesta European Pulse, feta per Cluster17 per a Politico i beBartlet a sis països (Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Polònia i Bèlgica), reflecteix que Espanya és l'únic d'aquests estats on hi ha una majoria contrària a la reintroducció del servei militar obligatori. No obstant això, la diferència entre partidaris i detractors de recuperar la mili és molt estreta: el 54% dels espanyols s'hi oposen i el 46% hi estan a favor. L'obligació de fer el servei militar va ser abolida el 2001, quan es va substituir per un Exèrcit professional.
El sondeig es va elaborar del 13 al 21 de març a partir de 6.698 entrevistes a Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Polònia i Bèlgica, sis països on la mili no és obligatòria, i mostra com en els altres cinc hi ha una majoria favorable a reimplantar-la. El 78% dels alemanys, el 76% dels belgues, el 73% dels francesos, el 70% dels polonesos i el 53% dels italians donen suport al retorn del servei militar obligatori. A Itàlia també s'hi reflecteix una forta divisió perquè el 47% dels enquestats italians rebutgen la mesura.
Ampli antimilitarisme
Aquest esperit antimilitarista també es manifesta en les reaccions dels enquestats davant d'un escenari hipotètic en què Espanya fos atacada per una potència estrangera. Mentre que el 51% dels espanyols entrevistats afirmen estar disposats a defensar el país en funcions no bèl·liques, com ara logística, assistència mèdica o protecció civil, només el 17% manifesta la seva disposició a prendre les armes en defensa del país. Tanmateix, els espanyols sí que mostren una àmplia disposició a acudir en defensa d'un país de la UE atacat per una potència estrangera (89% a favor), així com un gran suport a la creació d'un exèrcit europeu (77% a favor).
El conjunt de l'estudi reflecteix que els espanyols lideren la lluita per una Europa més forta i independent, enmig de la creixent desconfiança cap als Estats Units de Donald Trump. La majoria dels espanyols enquestats (51%) sostenen que els EUA representen una "amenaça" per a Europa, el percentatge més alt de tots els països participants en el sondeig. Els resultats també revelen una forta oposició espanyola a la política exterior de Trump i a la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran (56% en contra). Els espanyols també destaquen pel seu ampli suport a una major autonomia europea (94%), encara que aquest canvi comportés importants costos econòmics.
