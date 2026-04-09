JUSTÍCIA

Espadaler demana 35 fiscals a Peramato per a Catalunya i signa amb el CGPJ un conveni per ensenyar català als jutges

El titular de Justícia i Qualitat Democràtica ha destacat la "normalitat institucional" que suposen les reunions que ha mantingut aquest dijous amb la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, i amb la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

MADRID

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha traslladat aquest dijous al matí a la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que Catalunya necessita "almenys 35 nous fiscals per respondre a les càrregues de treball" i "fer les coses ben fetes", segons ha explicat en una roda de premsa celebrada a la seu de la Generalitat a Madrid, en la qual també ha assegurat que també aquest matí ha signat amb el Consell General del Poder Judicial convenis perquè els jutges tinguin accés a cursos de català.

Per la seva banda, en una nota de premsa la Fiscalia General ha assegurat que tant Peramato com Espadaler "s'han mostrat d'acord en la importància que la Fiscalia compti a Catalunya amb els mitjans materials necessaris per dur a terme la seva tasca, mitjans que depenen pressupostàriament del Govern català en estar les competències en matèria de justícia transferides".

També han abordat, prossegueix el comunicat de la Fiscalia, "la necessitat de millorar les instal·lacions de les seus d'algunes fiscalies, com la de Sant Feliu de Llobregat, a Barcelona, i la implantació de l'oficina fiscal a les diferents fiscalies a Catalunya, tant la Fiscalia Superior com les fiscalies provincials i d'àrea".

Finalment, el conseller ha destacat que ha traslladat a Peramato "la voluntat de treballar conjuntament amb la Fiscalia Superior de Catalunya a l'hora d'identificar les diferents unitats i quin destí els donarem, perquè són els qui coneixen millor les dades".

Isabel Perelló

Així mateix, el conseller s'ha reunit amb la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, amb qui ha signat diferents convenis, un d'ells perquè els jutges en exercici i en formació tinguin accés a cursos de català. "L'ús del català davant dels tribunals no és un caprici, és un dret que tenen els ciutadans i hi ha receptivitat. Tots hem de col·laborar a normalitzar aquesta situació", ha relatat.

A més, ha recordat que en el cas de jutges hi ha 91 noves places més les 90 acordades amb ERC: "Ja estan encaminades, ja estan en tràmit", ha explicat Espadaler, que ha anunciat la seva intenció de treballar amb el fiscal superior de Catalunya.

Normalitat institucional

Ramon Espadaler ha circumscrit aquestes reunions "dins d'una normalitat institucional". En aquest sentit, el 9 de gener passat la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, va celebrar el seu primer acte institucional a Barcelona.

En concret, va presidir al Palau de Justícia de Barcelona la cerimònia de jurament de 9 dels 27 fiscals destinats aquest any a jutjats catalans, en un acte al qual també van assistir el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso i el mateix Espadaler. La resta de fiscals destinats a Catalunya van jurar el càrrec a Madrid per després incorporar-se a Catalunya.

El Consell d'Infants reactiva l'activitat i abordarà amb l'alcaldessa el futur del parc de la Lluna

Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet

Condemnat a 14 anys de presó per violar una dona a Manresa després de treure-la de casa amenaçant els nens

Tallada la circulació de la C-32 després de bolcar un camió que transportava un líquid corrosiu però no inflamable

Barcelona estrenarà el 2028 un centre d'investigació sobre medicina de precisió a la Ciutadella

Bergacomercial demana a Junts que retiri la moció sobre la moratòria comercial

La nova estratègia de cures pal·liatives amplia l'atenció als pacients més enllà de la fase terminal

Niubó no preveu modificar l'acord assolit amb CCOO i UGT després de reunir-se amb els sindicats de la vaga

