JUSTÍCIA
Espadaler demana 35 fiscals a Peramato per a Catalunya i signa amb el CGPJ un conveni per ensenyar català als jutges
El titular de Justícia i Qualitat Democràtica ha destacat la "normalitat institucional" que suposen les reunions que ha mantingut aquest dijous amb la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, i amb la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló
Tono Calleja Flórez
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha traslladat aquest dijous al matí a la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que Catalunya necessita "almenys 35 nous fiscals per respondre a les càrregues de treball" i "fer les coses ben fetes", segons ha explicat en una roda de premsa celebrada a la seu de la Generalitat a Madrid, en la qual també ha assegurat que també aquest matí ha signat amb el Consell General del Poder Judicial convenis perquè els jutges tinguin accés a cursos de català.
Per la seva banda, en una nota de premsa la Fiscalia General ha assegurat que tant Peramato com Espadaler "s'han mostrat d'acord en la importància que la Fiscalia compti a Catalunya amb els mitjans materials necessaris per dur a terme la seva tasca, mitjans que depenen pressupostàriament del Govern català en estar les competències en matèria de justícia transferides".
També han abordat, prossegueix el comunicat de la Fiscalia, "la necessitat de millorar les instal·lacions de les seus d'algunes fiscalies, com la de Sant Feliu de Llobregat, a Barcelona, i la implantació de l'oficina fiscal a les diferents fiscalies a Catalunya, tant la Fiscalia Superior com les fiscalies provincials i d'àrea".
Finalment, el conseller ha destacat que ha traslladat a Peramato "la voluntat de treballar conjuntament amb la Fiscalia Superior de Catalunya a l'hora d'identificar les diferents unitats i quin destí els donarem, perquè són els qui coneixen millor les dades".
Isabel Perelló
Així mateix, el conseller s'ha reunit amb la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, amb qui ha signat diferents convenis, un d'ells perquè els jutges en exercici i en formació tinguin accés a cursos de català. "L'ús del català davant dels tribunals no és un caprici, és un dret que tenen els ciutadans i hi ha receptivitat. Tots hem de col·laborar a normalitzar aquesta situació", ha relatat.
A més, ha recordat que en el cas de jutges hi ha 91 noves places més les 90 acordades amb ERC: "Ja estan encaminades, ja estan en tràmit", ha explicat Espadaler, que ha anunciat la seva intenció de treballar amb el fiscal superior de Catalunya.
Normalitat institucional
Ramon Espadaler ha circumscrit aquestes reunions "dins d'una normalitat institucional". En aquest sentit, el 9 de gener passat la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, va celebrar el seu primer acte institucional a Barcelona.
En concret, va presidir al Palau de Justícia de Barcelona la cerimònia de jurament de 9 dels 27 fiscals destinats aquest any a jutjats catalans, en un acte al qual també van assistir el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso i el mateix Espadaler. La resta de fiscals destinats a Catalunya van jurar el càrrec a Madrid per després incorporar-se a Catalunya.
