Fràgil alto el foc
¿És obert o tancat l'estret d'Ormuz? L'Iran publica un mapa amb una "ruta alternativa" que passa per les seves aigües territorials
Teheran ha assegurat que rebutjarà atendre les negociacions amb els EUA a Islamabad dissabte si Israel no acaba amb la seva ofensiva contra el sud del Líban
Adrià Rocha Cutiller
És una incògnita. Des de l'anunci de l'alto el foc temporal entre l'Iran, els EUA i Israel aquest dimarts passat, l'estat de l'estret d'Ormuz és un autèntic misteri. Washington ha assegurat que l'Iran ha acceptat obrir-lo i deixar fluir, com abans del conflicte, el petroli per aquesta via, que representa el 20% del comerç mundial total de cru i gas.
Ormuz, a l'extrem sud del golf Pèrsic, està flanquejat per l'Iran a la costa nord i Oman a la costa sud. Però des de l'acord, anunciat dimarts a la nit, amb prou feines un grapat de carreguers han travessat l'estret. L'Iran assegura que només permetrà el pas si els vaixells es coordinen amb la República Islàmica i paguen una taxa per passar. Ormuz, per tant, no està obert ni tancat.
"És obert, però hi ha restriccions tècniques per culpa de la guerra. Hi ha límits tècnics, i per això qualsevol vaixell que vulgui passar per l'estret d'Ormuz s'ha de comunicar abans amb el nostre Exèrcit. La via és molt estreta, i s'ha de ser molt curós, per la mateixa seguretat dels vaixells. A la guerra vam prendre mesures, com ara minar el lloc, i encara n'hi ha moltes a la regió. Tenim els mapes", ha dit aquest dijous el viceministre d'Exteriors iranià, Saeed Jatibzadeh, a la televisió britànica 'ITV'.
Minuts abans, la Guàrdia Revolucionària va emetre un comunicat, acompanyat d'un mapa, marcant una suposada ruta alternativa que a partir d'ara tot vaixell que vulgui travessar Ormuz haurà de prendre: aquesta "nova ruta" passa directament per aigües territorials iranianes, cosa que dona a Teheran un control absolut sobre qui travessa i qui no. "Tot carreguer ha de prendre aquesta ruta", ha dit la Guàrdia. En les últimes 24 hores, amb prou feines cinc vaixells han travessat l'estret, segons dades extretes d'imatges de satèl·lit. Abans de la guerra, la mitjana diària era de 140.
Una reunió en l'aire
En la seva entrevista, a més, Jatibzadeh ha assegurat que l'Iran no enviarà cap delegació a Islamabad, la capital pakistanesa, per reunir-se amb els EUA dissabte al matí si "Israel no para amb la seva invasió contra el Líban".
Segons va assegurar aquest dimecres el mateix primer ministre israelià, Benyamín Netanyahu, l'alto el foc temporal de dues setmanes afecta només el front iranià, i no el libanès, per la qual cosa l'aviació israeliana continua castigant el petit país mediterrani, en el qual aquest dimecres van morir més de 250 persones a causa de les bombes del país hebreu.
En el seu missatge anunciant l'alto el foc dimarts a la nit, tanmateix, el primer ministre pakistanès, Shebhaz Sharif, sí que va assegurar que l'acord també incloïa el Líban. "Continuem atacant Hezbolà amb força, precisió i determinació. El nostre missatge és clar: atacarem qualsevol que actuï contra els nostres ciutadans. I continuarem colpejant Hezbolà tant com calgui", ha dit aquest dijous Netanyahu.
"Aquestes violacions de l'alto el foc tindran una resposta forta, i tenen costos explícits. Apagueu el foc immediatament", ha dit aquest dijous el president del Parlament iranià, Mohammed Bagher Ghalibaf, l'home fort actual de la República Islàmica —després de la mort de gran part de la cúpula militar i política del país durant la guerra— i qui suposadament representarà l'Iran en les negociacions a Islamabad. La seva presència, tanmateix, encara no ha estat confirmada. Els EUA hi seran representats pel seu vicepresident, J. D. Vance, el cap negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, i el gendre de Trump, Jared Kushner.
