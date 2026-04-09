Tensió global
El fràgil alto el foc a l’Iran és una mostra del fracàs dels EUA i Israel
Trump i Netanyahu s’han quedat lluny dels objectius que es van marcar, mentre el règim iranià continua intacte i geopolíticament enfortit, fet que causa desesperació a milions d’iranians a qui es va vendre el seu alliberament
Ricardo Mir de Francia
El president dels EUA, Donald Trump, havia exigit la "rendició incondicional" de l’Iran com a condició per acabar amb la guerra, però finalment s’ha acabat agafant a una proposta pakistanesa basada en les demandes de Teheran per aturar les hostilitats durant dues setmanes. L’alto el foc permetrà reobrir temporalment l’estret d’Ormuz mentre es negocia el final definitiu de la guerra, però no hi ha gaire més consol per als interessos dels Estats Units, que surten d’aquesta amb la seva reputació delmada i aïllats internacionalment.
Res d’això ha impedit a Trump proclamar una "victòria total i completa". Però la veritat és que ni els EUA ni Israel han complert cap dels objectius que es van marcar en una guerra que ha creat més problemes dels que ha resolt. Pel camí deixen un règim iranià en gran manera intacte i geopolíticament enfortit, així com també una economia mundial que queda trontollant i ferida.
Trump va trobar la rampa de sortida que buscava menys de dues hores abans que es complís el seu ultimàtum per llançar un atac massiu sobre les infraestructures iranianes. "Tota una civilització morirà aquesta nit", havia dit amb ínfules genocides. Va arribar a través de la mediació d’Islamabad i el republicà va vendre la seva conformitat com si fos un gest de de deferència envers els líders pakistanesos, "que m’han demanat que aturés la força destructiva que anava recaure aquesta nit sobre l’Iran", va escriure a Truth Social. Com ell mateix va reconèixer, la proposta està basada en 10 punts elaborats pel Consell Suprem de Seguretat de l’Iran, un dels pilars del règim. Un document que, en paraules de Trump, servirà com a "base viable per negociar".
"Enorme derrota estratègica per als EUA, la més gran des del Vietnam", va escriure a X el prestigiós politòleg de la Universitat de Chicago, Robert A. Pape, especialitzat en relacions internacionals. Aquest pla "viable" per a la Casa Blanca deixa la "supervisió" de l’estret d’Ormuz en mans de l’Iran, quan abans de la guerra imperava allí la llibertat de navegació. Però també demana la retirada de les tropes nord-americanes de les seves bases a la regió; exigeix l’aixecament de totes les sancions sobre Teheran i fins i tot preveu el pagament de reparacions pels danys durant l’agressió. Això no significa que aquesta llista de la compra acabi sent implementada, però sí que s’utilitzarà teòricament com a punt de partida per a la negociació.
Lluny dels objectius
Al marge d’aquesta sorprenent concessió, els experts coincideixen que tant els EUA com Israel s’han quedat lluny dels seus objectius. No hi ha hagut canvi de règim a Teheran, que manté un control ferm del país malgrat el canvi de cares en el seu lideratge. Tampoc s’ha destruït el seu programa de míssils balístics ni ha cessat el suport dels aiatol·làs a les seves milícies aliades a la regió. Més aviat al contrari, amb la seva guerra asimètrica, l’Iran ha demostrat que pot posar en perill tant els seus veïns àrabs del Golf com l’economia mundial.
Ni tan sols ha caigut la cirereta del pastís, la que més preocupa el món. El secretari de Guerra dels EUA, Pete Hegseth, va instar dimecres l’Iran a entregar els seus més de 400 quilos d’urani enriquit al 60% –un grau pròxim al que es necessitaria per fabricar bombes nuclears–, però aquest urani continua enterrat teòricament sota una instal·lació a Esfahan.
A Israel, l’oficina de Benjamin Netanyahu va afirmar que "l’Iran ha deixat de representar una amenaça nuclear, de míssils i terrorista". Però, fora de la bombolla governamental, l’ànim és ombrívol. "Aquest és un dels desastres polítics més grans de la nostra història", va dir Yair Lapid, un dels líders de l’oposició. "¿Per a què ha servit exactament aquesta guerra?", es preguntava Danny Citrinowicz, un prestigiós analista i exoficial de la intel·ligència militar israeliana. "Els èxits tàctics i els èxits operacionals són gairebé completament inútils si no proporcionen un resultat coherent en termes estratègics".
Tots aquests elements aporten una enorme fragilitat a l’alto el foc, violat en diverses ocasions durant la jornada d’ahir per les dues parts. No obstant, el principal problema sembla ser el rebuig d’Israel d’aturar la seva guerra particular al Líban. El mediador, el Pakistan, afirma que el Líban és part de l’acord, però, en canvi, Trump ho va negar. L’Iran ha amenaçat de tornar a tancar l’estret si no se salva el Líban de la crema i, per complicar més les coses, Netanyahu va dir a última hora que la treva no és el final de la guerra. "Hi ha encara objectius per aconseguir", va apuntar el primer ministre israelià.
A falta de saber si les dues setmanes d’alto el foc es mantindran, l’altre damnificat junt amb el poble libanès d’aquesta guerra il·legal i sense nord és el poble iranià. A les seves masses descontentes amb els aiatol·làs se’ls va prometre el seu alliberament, però en lloc d’això Trump i Netanyahu els han deixat un règim més radical i envalentit, així com un país més empobrit després de 40 dies de bombardejos contra universitats, hospitals, infraestructures i els principals pilars de l’economia iraniana. Un desastre en tota regla per a les seves aspiracions de llibertat.
Subscriu-te per seguir llegint
