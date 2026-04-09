Rufián i Montero reivindiquen a Barcelona el front d'esquerres contra l'extrema dreta: "Si no, ens mataran per separat"
El republicà demana a ERC que lideri la hipotètica coalició i diu que se n'anirà "a casa" si li suposa perdre el càrrec
Enric Sitjà Rusiñol (ACN)
Barcelona
El portaveu d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada de Podem Irene Montero han reivindicat aquest dijous a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona el seu projecte de front d'esquerres contra l'extrema dreta. "Si no, ens mataran per separat", ha advertit Rufián.
Així mateix, ha demanat al seu partit que lideri la possible coalició, si bé ha assegurat que se n'anirà "a casa" si aquesta petició comporta perdre el càrrec. Ho ha dit davant una sala plena amb l'absència destacada del president d'ERC, Oriol Junqueras, i la presència de la secretària general de Podem, Ione Belarra, i de membres dels Comuns, com el parlamentari al Congrés Gerardo Pisarello.
